Levné euro žene ceny másla k rekordům. Zlevní až na podzim, tvrdí výrobci

Informoval o tom předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček. Ministerstvo zemědělství na dotaz ČTK uvedlo, že se situací zabývá a vyžádalo si analýzu od Evropské komise.



Podle Českého statistického úřadu stálo loni v červnu máslo průměrně 32,97 Kč za čtvrt kilogramu, což bylo nejméně od roku 2012. Důvodem trvalého zlevňování byla mimo jiné mléčná krize. Od té doby ale máslo zdražovalo až do letošního března, kdy se jeho cena dostala na průměrných 43,87 Kč. V dubnu sice klesla ke 42 korunám, v květnu se však cena másla zvýšila meziročně o 16,4 procenta. Cena kostky másla se tak v obchodech blíží k 45 korunám (přehled cen najdete v tabulce na konci článku).

„Za rekordními cenami másla stojí několik faktorů - situace ve výrobě, nedostatek mléčného tuku, vysoké obchodní přirážky řetězců či vysoká poptávka v zemích jako je Čína,“ domnívá se mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová.

„V dohledné době, minimálně dvou měsíců určitě, se s cenou másla nic nestane a zůstane na této úrovni. Předpokládám, že by se mohla stabilizovat ve druhé polovině léta,“ uvedl Kopáček. Mezinárodní obchody bývají v letních měsících utlumené a postupně prý nebude takový převis poptávky nad nabídkou jako nyní. „Nepředpokládám ale, že by se máslo vrátilo na nějakou extrémně nízkou hodnotu, jako když tu byla mléčná krize a levnější byly všechny mléčné výrobky. Určitě spadne, ale ne tak podstatně,“ řekl.



TEST: Nejlevnější máslo je nejlepší. Bio máslo až poslední:

Lidé se vrací k rostlinným tukům

„Teoreticky by se to mělo snižovat, protože dlouhodobě nelze udržet takovouto cenu másla. Ani z hlediska řetězců. Už se objevují informace, že se lidé začali vracet k rostlinným produktům, což rozhodně není správné mimo jiné z výživového hlediska,“ uvedla Večeřová.

V 90. letech se kvůli poptávce po rostlinných tucích snižovala výroba a zemědělci začali chovat plemena, která mají nižší obsah tuku v mléce. „Nyní, když se to vrací k normálu a lidé požadují máslo, tak není dostatek mléčného tuku. Za druhé se nacházíme v období roku (létě), kdy krávy mají nižší obsah tuku v mléce a za třetí roste poptávka po másle například v Číně či Indii,“ uvedla Večeřová. Není tak na trhu mléčný tuk a jeho cena v důsledku toho roste, dodala.

Večeřová dál upozornila, že obchodní řetězce mají obchodní přirážku na máslo 70 až 80 procent. „Což samozřejmě také cenu másla zvedá,“ dodala.

Ministerstvo: Jde o globální výkyv

Ministerstvo zemědělství situaci ohledně cen másla řeší. „Děláme si analýzu i od Evropské komise, chceme slyšet, v čem to je - je to otázka celé EU. Není to lokální nebo český výkyv, ale evropský, nebo možná globální výkyv. Je vyšší poptávka po másle, trochu klesá poptávka po rostlinných tucích. Žádali jsme Evropskou komisi, ať nám dají analýzu z hlediska důvodů, co to znamená,“ řekl ČTK náměstek ministra zemědělství Jiří Šír.

Slabé euro podle Kopáčka znamená, že je evropské máslo žádané a je proto odčerpáváno na světové trhy. Navíc po poslední mléčné krizi, kdy byla zavedena opatření na snížení produkce, je mléka ve srovnání s loňským rokem méně. Třetím důvodem je to, že v letní sezoně mají každým rokem dojnice nižší tučnost mléka.

Z údajů ministerstva zemědělství vyplývá, že cena kravského mléka u zemědělských výrobců roste od loňského července. Zatímco loni na začátku prázdnin byl litr v průměru za 6,10 Kč, na konci roku to bylo 7,50 Kč. Letos růst zpomalil, ale neustal. V dubnu byla cena 8,23 Kč.

Export roste, většinu másla ale Česko dováží

Českobudějovická Madeta, největší zpracovatel mléka v zemi, vykupuje litr mléka za 8,22 Kč. Zájem o mléko podle mluvčí společnosti Marty Faktorové roste. Firma zvýšila i cenu másla, což souvisí s vývojem na trhu s mlékem. „Zájem o naše máslo byl vždy velký a zejména v posledních měsících dál výrazně roste. Menší množství másla jsme před zavedením embarga vyváželi do Ruska. Do jiných zemí téměř neexportujeme, lze tedy říci, že veškerá produkce jde na tuzemský trh,“ řekla Faktorová.

Mlékárna Polná sice vyrábí hlavně sýry, ale poptávka po másle jí pomáhá také. „Nás jako sýrařů se to týká částečně v tom, že se nám daří líp zpeněžit přebytečný tuk,“ řekl ČTK jednatel Miloš Kvasnička. Předpokládá, že cena másla nebude nahoře dlouho, podle jeho názoru budou mít výrobci snahu nahrazovat ho levnějšími surovinami.

Podle ČSÚ se loni zvýšil vývoz mléčných produktů. U másla to bylo meziročně o 16,8 procenta. Jeho dovoz naopak meziročně klesl o 8,8 procenta. V letošním prvním čtvrtletí vývoz klesl o 47,8 procenta a dovoz byl nižší zhruba o pětinu. „V ČR je ale 52 procent domácí spotřeby dováženo,“ dodal Kopáček.