Uhlí je na vzestupu. Cenu může nahoru vyšroubovat pohroma La Nina

Cenu uhlí šroubuje směrem nahoru rostoucí poptávka v Číně. Druhá největší ekonomika světa totiž kompenzuje slabší domácí těžbu navýšením dovozu. Evropské ceny uhlí tak reagovaly nejprudším růstem za posledních 18 měsíců. Metrák uhlí se nyní na burze obchoduje za asi 70 dolarů.

Poptávka Číňanů po uhlí může znamenat pozitivní impulz i pro tuzemské těžaře. Zejména pro společnost OKD, která by díky vyšším cenám uhlí mohla oddálit postupný útlum těžby v jejích dolech.

„Jedná se o komoditu, která se za poslední roky ocitla na kluzké dráze a teď zažívá zotavení,“ uvedl analytik Arctic Securites se sídlem v Oslu Erik Stavseth pro agenturu Bloomberg.

Na začátku letošního roku spadly ceny uhlí kvůli oslabující poptávce na téměř nejnižší úroveň za posledních 10 let. Spotřebu uhlí srazily snahy snížit emise CO 2 a zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA), podle které zlatá éra uhlí v Číně skončila. Obchodníci nyní posuzují možné dopady extrémního počasí na přední producenty a zvýšenou poptávku Číny jako hlavní faktory, které by cenu komodity ještě zvedly.

Pohroma La Niña

Ceny by mohl směrem nahoru poslat pravidelný meteorologický jev známý jako La Niña. V letech 2011 a 2012 během těchto bouří prudké deště zaplavily doly v Austrálii a Indonésii – dvou největších světových exportérů uhlí. Zatímco někteří meteorologové z opakování tohoto jevu v nejbližší době obavy nemají, agentura Fitch s jeho případnými následky počítá.

Japonská meteorologická agentura v pátek oznámila, že La Niña letošní zimu udeří na 70 procent. Jejich američtí kolegové však nebývalým srážkám přisuzují maximálně 45procentní pravděpodobnost. Australané jsou ve svých odhadech půl napůl.

La Niña je meteorologický fenomén během kterého dojde k ochlazení hladiny moře na východě Pacifického oceánu. Jev, během kterého spadne v regionu znatelně vyšší množství srážek, potom může trvat více než rok.

V případě extrémních dešťů by ceny evropského uhlí mohly na další půlrok vyskočit o dalších 18 až 27 procent, Citigroup letos v červenci hovořila až o 50 procentech.