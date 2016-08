Dalíkův odlet zamotal hlavy bookmakerům. Češi sázejí, že se včas nevrátí

Sázková kancelář zařadila „Dalíkův útěk“ případ do nabídky ve středu odpoledne. Hlavní bookmaker Fortuny tehdy celou událost odlehčeně komentoval a připomínal osud Romana Janouška.

„Věříme, že Marek Dalík dodrží slovo a do věznice se včas dostaví. Koneckonců ještě nevyčerpal všechny právní možnosti své obrany. Praxe zároveň ukazuje, že lidé jeho formátu mohou v Česku dělat velký byznys i z vězení, a s podporou neurologa nejsou vyloučené ani výlety odsouzených k moři, tak kam by utíkal,“ napsal v tiskové zprávě.

Bookmakeři tehdy podle mediálního zástupce společnosti Martina Lánského vycházeli z veřejně dostupných informací. Ty v tu dobu sestávaly z fotografií Dalíka u jedné z odbavovacích bran druhého terminálu ruzyňského letiště, které zveřejnil europoslanec Petr Ježek.

Kurzy zamíchala informace o Argentině

Následně se pro server Neovlivní.cz Dalík vyjádřil, že se vyhnout vězení nehodlá a i mluvčí pražského městského soudu potvrdila, že očekává středeční nástup Dalíka k výkonu trestu a že odsouzený lobbista cestování nemá zakázané (situaci jsme popsali zde).

Na základě toho Fortuna vypsala na to, že Dalík do čtvrteční půlnoci do vězení nastoupí nízký kurz 1,2:1, který značí vysokou pravděpodobnost. Na opačnou variantu - tedy že do půlnoci do vězení nenastoupí byl vypsán kurz 3,6:1. Ten umožňuje ze vsazené stokoruny brát výhru 360 korun.

Po večerních zprávách, ve kterých zazněla i informace, že Dalík údajně odletěl do Argentiny, začala ale Fortuna obracet. Podle Lánského hlavně proto, že zaznamenala velký zájem sázkařů o možnost, že Dalík do vězení nenastoupí.

Výsledkem toho bylo přehodnocení kurzů na hladinu 1,8:1 na obě možnosti. Tedy v procentech vyjádřeno padesát na padesát. Kurzy se sice před polednem opět vychýlily mírně k možnosti, že během čtvrtka (nastoupit má do 16:00, ale Fortuna vypsala událost na celý den) nastoupí, rozdíl (1,6:1 vs. 2,05:1) byl už ale mnohem těsnější.

Zároveň se bookmakeři rozhodli omezit sázku na tuto událost na maximálně 10 tisíc korun. Podle Lánského to bylo i proto, že Fortuna zaznamenala poptávku po několika vysokých sázkách a vyvstala obava, zda si nechce vsadit někdo s tzv. insiderskými informacemi.

Na fotbalisty Hondurasu Dalík nemá

Kdo by ale v tuto chvíli očekával, že se v sázkách na Dalíka točí miliony, bude zklamán. Podle Lánského do čtvrtečního dopoledne prosázelo na tuto událost přibližně 200 lidí dohromady asi 100 tisíc korun.

Oproti turnajům, jako je fotbalové mistrovství Evropy nebo i nedávná olympiáda to je zanedbatelná částka. Na hry v Riu sázkaři u Fortuny vsadili okolo 350 milionů a jen na to, že v zápase o třetí místo fotbalového turnaje mezi Hondurasem a Nigérií padnou alespoň tři branky, vsadil jeden sázkař šestinásobek toho, co všichni dosud na Dalíka.

„Na to, že se jedná o nesportovní sázku a že je v nabídce necelý den, to ale není málo,“ říká Lánský k zájmu sázkařů o osud lobbisty pravomocně odsouzeného na čtyři roky za trestní čin podvodu ve fázi přípravy (více o soudu s Dalíkem jsme psali například zde).