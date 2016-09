Spoření na penzi Češi podceňují, experti radí odkládat desetinu příjmu

Jedenašedesátiletá Jana z jižních Čech je prvním rokem v důchodu. Její příjem klesl na polovinu. A až půjde příští rok do penze i její muž, budou se muset ještě více uskromnit.

„Na mimořádné výdaje jako dárky na Vánoce, dovolená nebo oprava zubů budeme muset sahat do úspor,“ říká čerstvá penzistka.

Ze statistik ministerstva financí vyplývá, že na státem podporovaném důchodovém spoření mají dnešní šedesátníci naspořeno v průměru 90 tisíc korun. Socialistický zvyk spoléhat na státní důchod stále přežívá.

Podle ministerstva práce tvoří 95 procent příjmů dnešních penzistů. Jenže v následujících desetiletích bude platit čím dál víc, že státní penze má pouze zabezpečit absolutní minimum.

Nespoléhejte výhradně na stát, vyzývá ministryně

MF DNES oslovila politiky, ekonomy a byznysmeny s dotazem, jak se zabezpečit na penzi.

„Nespoléhejte výhradně na stát, spořte si na důchod, i kdyby mělo jít měsíčně o zcela minimální částku,“ vyzývá i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), která má důchodovou politiku na starosti.

„Investujte do svého zdraví, ať jste co nejdéle soběstační,“ doporučuje Eva Zamrazilová, bývalá centrální bankéřka.

Pro udržení slušné životní úrovně i po odchodu do penze doporučují investiční poradci odkládat desetinu svého současného čistého příjmu. „Například formou penzijního připojištění doplněného o pravidelné investování,“ říká šéf České spořitelny Tomáš Salomon.

Kdo na to má, měl by podle expertů investovat do koupě nemovitosti třeba na hypotéku.

Málokdo si však ukládá na penzi dost a ne všichni si to mohou dovolit. „Obecně platí, že naše platy jsou nízké. Nelze tak vytvářet velké úspory na stáří, platit vyšší příspěvky na soukromé penzijní pojištění,“ říká skepticky ministr financí Andrej Babiš.