Státní exportní bance loni poprvé klesly ztrátové úvěry

Česká exportní banka, která financuje vývoz českých firem, se loni zbavila některých ztrátových pohledávek. Jejich objem podle informací z tiskové zprávy klesl na konci loňského roku meziročně z 18,805 miliardy na 16,263 miliardy korun. Je to poprvé, co ČEB snížil ztrátové úvěry, dosud jen přibývaly. „Byl to rekordní rok, co se vyřešení pohledávek se selháním dlužníka týče,“ uvedl ředitel banky Karel Bureš.

ČEB loni získal v arbitráži zhruba 350 milionů korun od firmy J&T Finance Group, která ručila za část dluhů zkrachovalé slovenské ocelárny Slovakia Steel Mills. Je to však jen zlomek toho, co banka do projektu nalila - v roce 2007 na něj půjčila 4,6 miliardy korun. Ztráty jí postupně umořuje státní pojišťovna EGAP, kde banka všechny své úvěry pojišťuje. Jdou tak na vrub českého státu tak jako tak. Nyní v SSM probíhá konkurzní řízení a konkurzní správce připravuje prodej majetku.

Bance se loni podařilo prodat dvě velké pohledávky - jednou z nich je ta za společností Job Air Technic, která dlužila ČEBu řádově stovky milionů korun. A druhou je pohledávka za AUM LLC/ Mopas, která dovezla z Česka vozy Tatra pro dovoz uhlí z Mongolska do Číny. Část peněz, zřejmě zpeněžení záruk, se podařilo získat také z pohledávky za ruským Ural Vagon Zavodem, výrobcem tryskacích zařízení a metacích kol.

Podle informací iDNES.cz je ve vyřešených pohledávkách také případ ECM China Investment - stavba obchodního centra v Pekingu. Státní banka vyhrála arbitráž se státní pojišťovnou EGAP ohledně krácení pojistného plnění. Jde o více než sto milionů korun.

Část ztrát se odepsala

„Ke snížení ztrátových pohledávek přispěly také jejich odpisy v portfoliu ČEB,“ uvedla banka v tiskové zprávě. Které z pohledávek ale vyhodnotila jako zcela nezpeněžitelné a z bilance vymazala, neuvedla.



Systém funguje tak, že to, co spadne do ztrátových pohledávek, banka požaduje v rámci pojistky od EGAP. Pokud pojišťovna plnit odmítne (z důvodů chyb ve smlouvách nebo v postupu banky) nebo plnění krátí, žádá ČEB dotace na krytí ztráty ze státního rozpočtu. Naposledy čerpala za rok 2015 celkem 3,82 miliardy korun. Za loňský rok o dotaci nežádá. EGAP z pojištění vytváří rezervní fondy, ze kterých vyplácí zkrachovalé úvěry. V případě potřeby může rovněž žádat stát o dotaci.

Banka měla na sklonku loňského roku namále - málem jí do ztrátových úvěrů spadla obří 12 miliardová pohledávka za tureckou firmou Adularya, vlastníkem uhelné elektrárny YunusEmre. Tu se zatím nepodařilo uvést do běžného provozu a úvěr nikdo nesplácí. Vláda aktuálně zvažuje možnost převzetí elektrárny českým státem.

Česká exportní banka (ČEB) za svou existenci od roku 1995 financovala 1 200 obchodních případů ve více než 80 zemích světa v objemu přes 380 miliard korun.

Většina problematických úvěrů pocházejí z let 2007 až 2011, kdy banka pod vedením Josefa Taubera a později Lubomíra Pokorného půjčovala na budování skláren, továren a elektráren (zejména v Rusku), kterým posílali stroje a vybavení čeští výrobci. Problematické obchodní případy z tohoto období vyšetřuje policie.