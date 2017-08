České dráhy rozšíří nabídku občerstvení. Na řadu přijdou i služby

Od září nabídne dopravce občerstvení přibližně ve dvaceti vlacích na spojích mezi Prahou a Hradcem Králové a ve čtyřech vlacích mezi Prahou a Luhačovicemi. „Služba ČD Minibar si u našich cestujících získala za krátkou dobu značnou oblibu, proto ji rozšíříme na další spoje,“ říká Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah.

Občerstvení s donáškou až na místa fungovalo prozatím na několika linkách, například z Prahy do Českých Budějovic, do Plzně nebo do Brna. Cestující si mohli koupit například teplé nápoje od deseti korun, nealkoholické od dvanácti korun a pivo od třiadvaceti korun.

Dalším rozšířením budou i automaty s nabídkou chlazeného občerstvení ve zbývajících vlacích InterPanter. Během září tak bude postupně nabízena služba ČD Snack – tedy nabídka občerstvení na palubě vlaku prostřednictvím automatu – také na lince R 19 Praha – Česká Třebová – Brno.

V nabídce automatu na palubě vlaku jsou například nápoje v ceně okolo patnácti korun nebo drobné občerstvení za obdobné ceny.



Noviny pro první třídu

Ve druhé polovině září rozšíří dopravce také nabídku denního tisku pro cestující v první třídě. „Ze strany cestujících máme pozitivní ohlasy na naše doplňkové služby v první třídě expresních vlaků, proto jsme se rozhodli nabídnout některé z nich také v rychlících vyšší kvality. Půjde například o vlaky z Prahy do Plzně, Klatov a do Chebu, nebo o vlaky z Prahy přes Pardubice a Olomouc do Luhačovic,“ popisuje Štěpán.



České dráhy připravují i další rozšíření svých služeb, například se připravuje k novému jízdnímu řádu rozšíření wi-fi připojení k internetu do dalších spojů na různých linkách po celé České republice.

Zároveň národní dopravce připravuje od poloviny září změny v uplatnění práva z přepravní smlouvy u nákupu jízdenek na eShopu Českých drah. U vybraných typů jízdních dokladů, zpočátku pořízených pouze na webu Českých drah, je bude moci bezplatně vyměnit ještě patnáct minut před odjezdem vlaku. Komplexní informace budou cestujícím zpřístupněny zhruba týden před aktivací nového systému.