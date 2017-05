ČD skončily v zisku. Dluhy jim však vzrostly na 33,5 miliardy korun

Bližší pohled do výroční zprávy ukazuje, že se státní dopravce do plusu přehoupl hlavně díky nákladním vlakům a rozprodeji majetku. Klíčový byznys – osobní doprava – stále ještě prodělává. A co hůř, zvýšila se zadluženost firmy a hrozí, že budou České dráhy muset vrátit část ze stamilionů, které získaly na dotacích.

Osobní přeprava stále ve ztrátě

Stát a kraje loni navýšily Českým drahám platby za objednané vlaky a firma vykázala v osobní dopravě o čtvrt miliardy větší tržby než předloni, jenže ani to nevedlo k ­ziskům. Ztráta v tomto segmentu se vyšplhala na 644 milionů korun.

Byl to o zhruba 800 milionů lepší výsledek než v roce 2015, nicméně tehdejší hospodaření zasáhla prohraná arbitráž se Škodou Transportation, která způsobila více než miliardovou ztrátu. V porovnání s­ rokem 2014 je loňský výsledek lepší o ­více než 200 milionů korun.

O čtvrt miliardy se rovněž zvýšily platby státu a krajů, takže celkem dosáhly 13,8 miliardy. Na celkových tržbách z osobní dopravy ve výši 21,6 miliardy se tak podílely zhruba dvěma třetinami.

Předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek uvádí, že na zlepšení hospodaření měly vliv jak stoupající tržby způsobené nárůstem počtu cestujících, především v ­dálkové dopravě, tak úspory.

„O téměř 100 milionů korun se například snížily náklady výkonové spotřeby a díky nové emisi dluhopisů na jaře 2016 jsme ušetřili 67 milionů korun na úrokových nákladech,“ tvrdí Krtek.

Výsledky se nezlepšily pouze zásluhou managementu: firma totiž ušetřila na tom, že byly levnější energie. Například náklady na naftu klesly o sto milionů.

„Tento vliv ceny důležitého vstupu zvyšuje konkurenční potenciál zejména silničních dopravců a ­způsobuje přesun části přeprav ve prospěch silniční dopravy,“ upozorňuje však firma ve výroční zprávě.

Dluhy opět vzrostly

České dráhy loni využily příznivé výše úrokových sazeb mimo jiné k ­tomu, že přefinancovaly velkou část svých dluhů. Ty jsou přesto stále závratné: bez započtení dceřiných firem dosáhly loni úvěry a­ půjčky 33,5 miliardy korun, o 1,4 miliardy více než předloni.

Zadlužení způsobily hlavně velké investice do nových vlaků či modernizace těch starých. České dráhy navíc platí každoročně přes miliardu korun na úrocích.

Na příjmové straně hospodaření ČD vylepšoval stejně jako v předchozích letech prodej majetku. Nádraží odkoupila Správa železniční dopravní cesty, pozemky kolem Masarykova nádraží našly nového majitele ve skupině Penta. A to v ­součtu znamenalo více než půlmiliardový přínos k zisku.

A pomohl rovněž nákladní dopravce ČD Cargo, který ­navzdory poklesu tržeb loni vydělal 970 milionů korun. Firma těží ze své expanze do zahraničí, kterou brzy podpoří nákupem dalších dvou vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron.

„Na zahraničních trzích můžeme jenom získat a ­také získáváme. V­ Polsku jsme dokázali, že umíme realizovat mezinárodní přepravy ve vlastní režii,“ řekl šéf ČD Cargo Ivan Bednárik.

Pokuty ve vzduchu

České dráhy se u soudu ještě snaží zvrátit výsledek arbitráže se Škodou Transportation, mezitím se však objevují další problémy. Výroční zpráva uvádí, že od dubna loňského roku řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postup Českých drah v roce 2005 při soutěžích na rychlíky Pardubice–Liberec a Plzeň–Most. České dráhy šly tehdy výrazně pod své náklady, aby na trh nevstoupila konkurence. Antimonopolní úřad už oznámil ČD, že firmu může pokutovat až 381 miliony korun.

Ještě větší hrozbou je pak vracení dotací na nové vozy. Auditnímu orgánu ministerstva financí se totiž nelíbilo, že České dráhy odpustily výrobcům nových vlaků penále za zpoždění dodávek, a požaduje proto po dopravci vrácení 583 milionů korun. „Vyčíslenou výši dotace příslušné nesrovnalosti ČD odmítají v­ plné výši ve lhůtě uhradit. Se závěry kontrol ČD nesouhlasí a uplatňují příslušnou procesní obranu,“ uvedla firma ve zprávě.