Pryč z ministerstva. České dráhy zvažují nové sídlo u hlavního nádraží

Po předchozích plánech obsadit historickou budovu hlavního nádraží je ve hře jiná varianta: postavit nové kanceláře.

„Je to varianta, která má naší podporu,“ říká například člen dozorčí rady Českých drah a místopředseda Odborového sdružení železničářů Vladimír Vokoun. Mluvčí Českých drah Radek Joklík tvrdí, že o ničem není zatím rozhodnuto a jde o interní diskuze. „Nic konkrétního, co by schválily orgány společnosti a co by se dalo komentovat, na stole zatím není,“ uvedl Joklík.

Nové sídlo má vyrůst na východním okraji hlavního nádraží mezi kolejemi a Italskou ulicí na pozemcích Českých drah. Developerský plán na kanceláře a byty tu má společnost CR-City, ve které mají podíly České dráhy, Sudop Group a Penta. Pozemky mají získat ještě více na atraktivitě díky chystanému prodloužení podchodu pod hlavním nádražím do této oblasti. U něj je zatím kvůli doplnění podkladů přerušeno územní řízení. Rozhodnutí čeká Správa železniční dopravní cesty do června, stavební povolení chce získat do srpna příštího roku.

Budovy by měly vyrůstat dříve než podchod. „Na část projektu už máme stavební povolení, pro druhé platné územní rozhodnutí. Ustoupili jsme od původní úvahy, že bychom tu postavili hotel,“ řekl mluvčí Penty Ivo Mravinac. Kromě bydlení tu budou i kanceláře, v osmipatrových budovách by mělo být zhruba 27 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch.

„Je jen na Českých drahách, zda by o ně měli zájem. Jednání na toto téma v tuto chvíli nevedeme,“ dodal Mravinac. Stavba by měla začít na podzim.

České dráhy si pronajímají třetinu budovy ministerstva dopravy na Nábřeží Ludvíka Svobody. Ročně zaplatí 31,6 milionu korun na nájmu. „Nemáme žádné informace o tom, že by nájem Českých drah měl skončit,“ dodal mluvčí Tomáš Neřold.