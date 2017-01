Krádeží aut ubývá, pojistky nezlevňují. Firmy se hájí nárůstem nehod

Sestupný trend posledních let potvrdily policejní statistiky za loňský rok, podle kterých se v Česku loni ukradlo 4 919 aut, meziročně o­ 22 ­procent méně. A to i přesto, že zloději měli větší výběr - aut naopak v­ Česku přibývá. To, že zaparkovat v Česku není o­ strach, jestli se s autem ráno shledáte, ještě lépe ukazuje dlouhodobé srovnání - ještě před pěti lety zaznamenali policisté přes 11 tisíc krádeží ročně.

„Je to stále jedna z nejsofistikovanějších činností, často velice dobře organizovaná, často se záběrem přes několik států, kdy je Česko pouze tranzitní zemí,“ říká ředitel Úřadu kriminální policie a ­vyšetřování Michal Foit.

Podle něj se zhruba 60 až 70 procent vozidel po odcizení rozebírá na náhradní díly, které se potom dále prodávají. Zbytek se přihlašuje na padělané doklady po změně identifikačních znaků, v případě prémiových značek pak ukradené vozy míří na „export“ do zemí bývalého východního bloku.

Nejvíc se kradou škodovky, o korejce zájem není

Žebříčku odcizených vozidel v­ Česku tradičně vévodí Škoda - čtyři z deseti aut měly šíp ve znaku, z toho téměř polovinu tvořily Škody Octavie. Důvod je jednoduchý: je to nejrozšířenější značka v Česku, což samozřejmě zvyšuje i poptávku po náhradních dílech.

Kromě prvního a druhého místa, které obsadil Volkswagen, se však žebříček nejkradenějších aut docela mění a neodpovídá pořadí prodávaných aut v Česku. Dopředu se propracovaly prémiové značky BMW, Audi a Mercedes Benz, v žebříčku deseti nejkradenějších značek chybí například na českém trhu jinak úspěšné korejské automobilky.

Menší kriminalita u aut se projevuje i na změně chování zákazníků. Horší časy proto zažívají firmy, které nabízejí zabezpečení vozu nebo jeho případné vypátrání při krádeži. Nákup takových služeb bývá často podmínkou pro pojistku.

„Bezpečnostní značení oken formou pískování a leptání systému OCIS v­ roce 2016 využilo přes 21­ tisíc zákazníků a tento počet meziročně klesl o tři procenta. Klesající tendenci má i mechanické zabezpečení, takzvaný zámek řadicí páky. Loni meziročně klesl počet takto zabezpečených vozů o více než 30­ procent,“ říká Jan Dryák ze společnosti Cebia.

Podle něj naopak roste zájem o sofistikovanější formy zabezpečení, které chrání nejen vozidlo, ale i ­zdraví a životy posádky. Jde například o systémy, které přivolají při nehodě pomoc.

Pojišťovnám stoupají tržby

Pokles počtu kradených aut se však neodrazil v ceně pojistek. Podle statistik České asociace pojišťoven loni pojišťovny na komplexním havarijním pojištění, ve kterém je i pojištění proti odcizení vozidla, vybraly za první tři čtvrtletí 12 a půl miliardy korun. To je nárůst o­ 15 procent za dva roky, statistiky však neuvádějí, kolika aut se pojištění týká, a nedá se tedy usuzovat, zda nárůst vyvolaly počty pojištěných aut, nebo dražší pojistky.

Pojišťovny sice nabízejí i samostatné pojištění proti krádeži (loni v­ průměru vyšlo na 8 114 Kč), které však tvoří jen okrajový segment trhu. Ani zde žádné zlevnění nenastalo.

Podle Martina Kopeckého, specialisty na pojištění vozidel ve společnosti Renomia, se projevuje fakt, že v komplexním havarijním pojištění je riziko havárie mnohem vyšší než u krádeže. Zvyšuje se totiž vinou stále hustšího provozu na českých silnicích.

„Ač se tedy zdá, že by měla cena pojištění klesat úměrně riziku odcizení vozidla, výpočet pojistného je daleko složitější a zohledňuje jak rostoucí počet vozidel v silničním provozu, tak obecně zvyšující se výplaty pojistného plnění pojišťoven z pojištění vozidel,“ vysvětlil Kopecký.

Podobně mluví i pojišťovny. „Nejvíce stojí škody po autonehodách,“ tvrdí mluvčí Allianz Václav Bálek. Podle něj klesající počty kradených vozidel zohledňují v rizikových modelech.

„Případů, kdy zloději ukradnou celé auto, je v porovnání s celkovými pojistnými událostmi vozidel málo. Mnohem více je těch, kdy zloději auto nechají na místě, ale zničí jeho části, a při tom, jak se do něj dostávají, vezmou často za své i okna, dveře či jiné komponenty,“ dodal Bálek.