Textilkám zoufale chybí šičky. Situaci komplikuje vietnamská mafie

České textilky horlivě shánějí šičky z Vietnamu, se kterými mají dobré zkušenosti. České školství tento obor pohřbilo a žádné pracovníky s vhodným vzděláním tuzemský trh nenabízí. Zručné Češky odcházejí do důchodu, a tím se situace zhoršuje.

„Naše výrobní kapacita klesá s tím, jak starší šičky odcházejí do důchodu. Meziročně nám letos kvůli tomu klesla výrobní kapacita o 15 procent a v příštím roce očekáváme další pokles na úrovni 10 procent,“ popsal Petr Kala, ředitel tradičního výrobce dámského spodního prádla Triola a.s., který má závod v Horním Jiřetíně a síť prodejen v Česku a na Slovensku.

Firma, které letos tržby přesáhnou 100 milionů korun, má s deseti šičkami z Vietnamu podepsané pracovní smlouvy už od loňského léta, jenže ženy narážejí na „byrokratické překážky“ na českém konzulátu ve Vietnamu.

Bez šiček ze zahraničí podnik nebude moci plnit zakázky. „V příštím roce již bude kvůli nízké výrobní kapacitě ohrožena existence firmy, tj. cca 130 českých zaměstnanců,“ dodal Kala. Upozornil, že situace českých výrobců se bude bez importu pracovníků především ze zemí mimo EU dál zhoršovat. Firma se marně pokoušela šičky přitáhnout také ze zemí Evropské unie. Bulharky, Polky ani Rumunky však neměly zájem. Navíc náklady na ně by byly dvojnásobné než na Vietnamky.

Mzda pro šičky a švadleny se podle inzerátů na internetu pohybuje v regionech okolo 80 korun za hodinu a 13 tisíc korun za měsíc. Kromě toho, že v České republice je vyučených odbornic málo, není taková mzda dostatečně motivující. Navíc textilky chtějí i pětiletou praxi.

Krach na obzoru

Podobné problémy mají i jiné textilky. Vyškovský výrobce dámské konfekce MIMOSKA CZ, který dodává do Itálie i USA, nutně hledá 27 švadlen, z toho devět z Vietnamu, zbytek přislíbil Úřad práce. Už od loňského září se pozice nedaří obsadit, podnik musí odmítat zakázky a druhým rokem je ve ztrátě. „Nakonec po 22 letech působení naší firmy budeme nuceni zavřít a propustit stávající zaměstnance, kteří u nás ve velké většině věrně a zodpovědně pracují od roku 1994,“ uvedla prokuristka Dana Gottvaldová.

Výrobce technických tkanin Svitap naopak marně už dva roky hledá deset šičů. Vzhledem k náročnější výrobě stanů a přístřešků pro karavany potřebuje muže. „Jedinou překážkou se stává systém VisaPoint, který je uměle nastaven tak, aby existoval prostor pro machinace a korupci,“ říká personální ředitel firmy Vladimír Malý. Jako nepochopitelný a skandální označil postoj ministerstva zahraničních věcí. Naráží na údajně nefungující systém udělování víz VISAPOINT, který ostře kritizuje také předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter.

Víza přes mafii

„Systém nefunguje už sedm let. Dovolají se pouze ti Vietnamci, kteří dají úplatek vietnamské mafii, která přes své hackery nabízí možnost Vietnamcům se dovolat na jinak obsazený VISAPOINT,“ uvedl Winter na úterní tiskové konferenci.

Na zpravodajském serveru Vietinfo.cz dokonce 23. července vyšla reportáž, kde bylo uvedeno, že vietnamská mafie nabízí možnost dovolat se na VISAPOINT za úplatek 4 až 7 tisíc eur. Dovolání se na linku a získání termínu k návštěvě českého konzulátu v Hanoji je přitom podmínkou k podání žádosti a získání víza. „Je to ostudou České republiky,“ uvedl Winter, který na problém upozornil české ministerstvo zahraničních věcí, pod které systém spadá. Resort podle něj nemá nejmenší vůli problém řešit.

Podle Wintera se tak do České republiky Vietnamci dostanou pouze přes vietnamskou mafii, která si údajně říká za zprostředkování dvou let práce v ČR úplatek 15 tisíc dolarů. Jsou to peníze, které si zde nemají šanci vydělat a vrátit dluhy, které jsou navíc zastaveny buď jejich domy a byty ve Vietnamu nebo dokonce nemovitostmi jejich příbuzných. Podle předsedy ČVS se tímto způsobem Vietnamci v Česku vrhají do služeb narkomafie, aby měli šanci dluhy splatit.