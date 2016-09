Pašované bankovky mají odhalit psí slídilové. Celníci jich chtějí víc

Na kynologické základně v Heřmanicích na Liberecku to v neděli řekl Petr Müller, který má na celní správě kynologii na starosti.

Celní správa má v současné době zhruba 40 psovodů a 60 psů vycvičených na vyhledávání drog, léků, cigaret, bankovek, zbraní a střeliva a také vzácných zvířat či slonoviny. Cvičení psů na vyhledávání bankovek je poměrně nové, zvířata už ale za sebou mají nemalé úspěchy. Největší záchyt byl 2,5 milionu korun při domovní prohlídce ve spolupráci s policií.

„Celosvětově mají pouze dvě firmy licenci na barviva na bankovky, takže je úplně jedno na jaké se psi učí, nemusí to být eura nebo dolary, stačí koruny, ale my máme k dispozici i eura a dolary, samozřejmě znehodnocené,“ řekl vedoucí heřmanické základny Josef Dušánek.

Praxe pro pátrače se nasimulovat nedá

Psi se učí vyhledávat větší množství bankovek, protože limit na přepravu je 10 tisíc eur za rok na osobu. „Pes nastoupí na tři měsíce do základního kurzu, kde se naučí hledat pach barvy na bankovkách. Pak strašně záleží na praxi, aby pes získal zkušenosti, protože tady se nedá nijak nasimulovat to, co ho čeká,“ popsala výcvik Milena Bečková jejíž čtyřletá Boxy je prvním psem v Česku vycvičeným na vyhledávání bankovek. Prověřuje cestující na odletových i příletových linkách pražského letiště.

„Když narazí na pach bankovek, tak je pasivně označí, neškrábe, neštěká, nekouše, většinou se postaví k člověku nebo mu i položí hlavu na nohu,“ popsala práci své fenky její psovodka.

Kynologická základna v Heřmanicích nedaleko česko-polské hranice má od roku 2005 statut světové celní organizace. Jediná kynologická základna celníků v Česku od té doby vyškolila velké množství psovodů a instruktorů nejen z Evropy, ale spolupracuje i s celníky z Peru, Ekvádoru, Izraele a dalších zemí. Zájem o výcvik je ale podle Müllera větší než kapacita zařízení, připravili proto projekt jejího rozšíření za zhruba 55 milionů korun. To by mělo kapacity zařízení zhruba do tří let zdvojnásobit.

Záměr rozšíření areálu v neděli při návštěvě základy podpořil i ministr financí Andrej Babiš (ANO). „Byl jsem ale překvapen, že ani nefakturujeme za ten výcvik, přitom v zahraničí takový výcvik stojí údajně až 100 tisíc korun,“ řekl Babiš. Proto i česká základna by podle něj měla pro zahraniční klienty výcvik v budoucnu zpoplatnit. Zatím si totiž účastníci hradí jen provozní náklady. „Je to škoda, když jsme ve světě známí, tak na tom taky můžeme vydělat peníze,“ dodal Babiš.