Čeští oceláři se šikují proti Číně. Chtějí pomoc vlády kvůli levné oceli

„Evropská unie páchá v otázce udělení tržního statusu Číně veřejnou sebevraždu, a přitom se tváří, že dosáhla obrovského vítězství v zájmu nás všech,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a zároveň místopředseda představenstva společnosti ArcelorMittal Ostrava Jan Rafaj.

„Z červencového prohlášení komise vyplývá, že by Číně nemusel být přiznán status tržní ekonomiky, ale že se zruší rozlišování mezi tržní a netržní ekonomikou. To je, jako by ten status dostala. Komise prý zavede nějaká opatření, ale víme, jak to v Unii chodí, trvá to řadu měsíců a let, než se podobná opatření dostanou do praxe.“

V lednu to začne Otevření evropského trhu čínské oceli by pro místní hutníky znamenalo obrovský problém. Jen v prvním pololetí letošního roku se dovoz hutního materiálu do České republiky zvýšil o 8,9 procenta.

Polovina oceli na světě je z Číny

Čínská výroba oceli dosáhla v roce 2015 poloviny celosvětové produkce, z Číny pochází 30 procent veškeré oceli, která překročí hranice Evropské unie. Podle ocelářů se právě vlivem nárůstu dovozu propadly ceny některých výrobků – například u svitků válcovaných za tepla klesla o čtyřicet procent.

Ocel a Čína Výroba v Číně 2009 577 mil. tun

2015 803 mil. tun Dovoz do ČR 1. pol. 2013 15,6 kt

1. pol. 2014 21,2 kt

1. pol. 2015 29,0 kt

1. pol. 2016 50,8 kt Pramen: SPO

Od vlády oceláři chtějí pomoc při jednání s Evropskou komisí. „Současný status quo je pro nás výhodný. Pokud si ovšem mezinárodní závazky vyžádají změnu legislativy ze strany Evropské komise, nemůže Česko podpořit kroky, které by znamenaly přiznání statusu tržní ekonomiky bez efektivních doprovodných opatření,“ vysvětluje mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba. „Případné změny v nástrojích na ochranu obchodu musí zohledňovat zájmy českých průmyslových odvětví.“

„Je polovina září a od začátku ledna má platit něco, co ještě nikdo neviděl, jak má vypadat. Nikdo vlastně neviděl komplexní sadu toho nového nastavení, což mi přijde divné a téměř nemožné, aby to fungovalo,“ popsal Jan Rafaj nejistotu ocelářů před konečným rozhodnutím Evropské komise.

Hutníkům na čínské produkci vadí především fakt, že jejich konkurenti nemusí na rozdíl od evropských firem dodržovat například tvrdá ekologická opatření. To ve výsledku výrazně snižuje výslednou cenu výrobků.