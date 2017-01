Čeští výrobci bot rostou. S Číňany v patách je brzdí nedostatek lidí

Dovézt, přebalit a poslat za hranice. Česko, které bylo před desítkami let obuvnickou velmocí, má dnes pověst překladiště bot. Vlastní výroba se v něm ztrácí v desítkách milionů párů bot, dovezených z Číny a s minimální prací opět vyvezených jinam do Evropské unie. Soupeřit s levnou Asií stejnými zbraněmi nelze. S čínským párem bot, nakoupeným velkoobchodem za 180 korun a v regálu olepeným zhruba jen dvojnásobnou cenou, proto zdejší výrobci chtějí bojovat po svém: kvalitou, servisem i vynalézavostí.



Místo na trhu pro původní výrobu totiž stále je. Dokládá to příběh tradiční značky Snaha, kterou se nynější majitel snaží resuscitovat. Prodeje bot s logem z roku 1945 rostou na trhu nebývalým tempem. Loni meziročně stouply ze sedmi na více než dvacet tisíc párů. Firma ale míří mnohem výš.



„Chceme se stát lídrem trhu a vyrábět 350 tisíc párů bot ročně,“ říká Radim Dvořák, majitel Snahy, který obuv zatím dotuje z výroby ochranných pomůcek značky Up One. Výroba by podle něj měla být zisková až při prodejích kolem sto tisíc párů bot ročně. Přitom jen málo českých výrobců se přes tuto hranici dostane, například další retro značka Prestige. A ta loňský skok o osm tisíc na 161 tisíc párů bot hodnotí jako velký úspěch.

Majitel Snahy věří, že vytyčený plán není utopií. Prodejci podle něj dobře slyší na servis. „Máme neuvěřitelný úspěch ve velkých městech,“ dodal s tím, že firma za krátkou dobu získala 180 obchodů. Další zákazníky chce přitáhnout „zakázkovou výrobou“. Botu na e-shopu bude možné nakonfigurovat ze stovek prvků. „Přeprat čínský no-name nemůžeme jejich chvaty,“ shrnul Dvořák recept, podle kterého „šijí“ i další čeští obuvníci.



Snaha je vedle Botas a Prestige další tradiční značkou, která má miliony pamětníků. Po druhé světové válce ji založili soukromí ševci. Krátce nato ji spolkl státní podnik Svit, postavený na základech znárodněných baťových závodů. Centrální plánování z ní udělalo masového výrobce, který chrlil na trh sedm milionů párů bot ročně. Pád komunismu přinesl rychlý útlum a privatizaci. Z jedenácti továren zbyla jediná, v Jaroměři u Hradce Králové. Dlouhé roky až do roku 2014 vlastně jen přežívala.



Prodeje Prestige 2014: 155 000 párů

2015: 153 000 párů

2016: 161 000 párů zdroj: Moleda

Daří se také dalšímu tradičnímu výrobci, společnosti Moleda, která šije boty značky Prestige. Největší úspěch má stále ikonická šněrovací polobotka (bílá bota s modrým pruhem), zájem roste i o sportovní boty. Firma těží z konjunktury, ale i poptávky po domácím zboží. „Po určitém zklamání z kvality asijské produkce se zákazníci vrací k české kvalitě za rozumnou cenu,“ uvedla obchodní ředitelka Jolana Němcová.

Firmě prodejně úplně nevyšel tah zařadit do nabídky dětské boty, nicméně je bude nabízet dál. „Rok 2016 byl pro naši firmu velmi úspěšný v počtu prodaných i vyrobených párů. Mírný neúspěch pociťujeme pouze u prodeje dětské obuvi, kde prodeje nedosahují takového množství, jaké si představujeme,“ shrnula Němcová.



Poslední z trojice retro výrobců Botas loni stagnoval. Počet vyrobených bot klesl zhruba o tisíc párů na více než 45 tisíc. Důvodem byl podle ředitele Františka Nestávala výpadek technologie na lepení podešví z důvodu obnovy strojového parku. „Celkově se však podařilo zvýšit prodej vlastních výrobků oproti roku 2015 o téměř dva miliony korun,“ řekl Nestával. Export se snížil o pět procent kvůli totálnímu kolapsu v Rusku. Botas vyváží třetinu produkce.

Příznačné je, že i zde vede prodeje kultovní model boty s názvem Classic z roku 1966.



Mongolská hvězda

Loňský rok hodnotí pozitivně i další čeští výrobci, řadu z nich ale brzdí nedostatek lidí. „Omezuje nás to v růstu. Mohli bychom vyrábět podstatně více, ale stagnujeme,“ líčí Petr Kubát, jednatel firmy D.P.K. spol. která vyrábí dětské botičky. „Máme pracovnici z Mongolska a je to hvězda. Pracuje o sto procent víc než ostatní. Ale dovézt příbuzné je kvůli legislativě nebetyčný problém,“ posteskl si.



Nedostatek lidí brzdí i výrobce dětských bot z Olomoucka Jonap. „Nemůžeme růst skokově jako v předchozích letech,“ svěřil se jednatel Martin Píšek.

Podle něj na tom obor celkově není dobře i kvůli agresivní cenové politice obchodníků. „Z jedné boty máme desítky korun, je to šílené,“ vylíčil.

Proto se firma před třemi lety otočila k většině velkoobchodů zády a botičky rozesílá do kamenných obchodů sama kurýrem. „Dodáváme už jen několika velkoskladům. Bylo to šílené, někteří měli na botě ve srovnání s námi i čtyřnásobek,“ dodal. Firma je teď prý zdravější, loni proinvestovala tolik, co za posledních patnáct let.

Také Botas potvrzuje personální nouzi. Ve fabrice postrádá šičky a pracovníky na spodkovou dílnu. Firma pociťuje větší tlak na mzdy. „Bohužel velké firmy jako Škoda Auto a Foxconn nabízejí výrazně vyšší mzdy. Jedinou útěchou je, že k nim je složité dojíždění,“ líčí ředitel.

Dětské boty pro přežití

Největším výrobcem dětských bot je FARE. Firma z Valašských Klobouků, která ročně roste o zhruba deset procent a loni vyrobila 130 tisíc párů obuvi, má lidí dost. „Potýkáme se spíš s problémem odbornosti, protože nepřichází do praxe vystudovaní odborníci v oboru obouvání“ uvedl jednatel Alois Šůstek.



Právě na nabídku dětských bot s vyšší přidanou hodnotou se v minulosti někteří čeští výrobci zaměřili, aby na trhu přežili. Rodiče jsou ochotni za dětské vybavení utrácet navzdory krizím. Platí zde ale přísnější certifikace než v EU, což může tuzemské hráče naopak poškozovat.



Záplava levných bot se do ČR každoročně valí z Číny. Objemy ale v posledních letech klesají a i čínské boty zdražují. Podle dat České obuvnické a kožedělné asociace boty z Číny předloni meziročně skokově zdražily na 157 ze 79 korun v roce 2014. Zdražení, které pokračovalo i loni, ukazuje na růst nákladů v Číně, kterou už některé výrobní firmy začaly opouštět.

I když jde o velkoobchodní cenu, rozdíl mezi cenou české a čínské boty je stále obrovský. A výrobci upozorňují, že už i Číňané dovedou vyrobit kvalitní botu. „Asie udělala velký pokrok v technologiích. I do budoucna to bude vážný konkurent,“ uzavřel Šůstek.