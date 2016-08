Výpravčí nahrazuje moderní technika, bude i ve venkovských zastávkách

(SŽDC) plánuje vybavit více nádraží i zastávek informačními systémy, například displejem či rozhlasem.

„Cílem je, aby na každé rekonstruované zastávce i nádraží byla zobrazovací jednotka, která bude ukazovat aktuální příjezdy a odjezdy vlaků,“ řekl Josef Hendrych, náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro řízení provozu. V praxi má jít hlavně o displeje nebo velkoplošné obrazovky. Součástí bude i rozhlas, který bude hlásit příjezd vlaku, případně jaké má zpoždění.

Plán se netýká všech nádraží a zastávek, ale hlavně těch na tratích, které projdou v příštích letech modernizací. „Většinou se je podařilo instalovat už i tam, kde modernizace proběhla v posledních dvou letech,“ dodal Hendrych. Pro SŽDC údajně nejde o zásadní náklady, většinou jen řádově o statisíce korun.

Inspirace ve Švýcarsku

Podobná zařízení jsou i na nejmenších zastávkách běžná v řadě jiných zemí, například ve Švýcarsku.



SŽDC získala do svého majetku od 1.července téměř všechna nádraží a zastávky v zemi s výjimkou několika, kde se ještě řeší smluvní developerské vztahy. Správce železnice slibuje, že nádraží opraví rychleji, než dosud postupovaly České dráhy.



Lepší přehled o vlacích budou mít cestující i přes chytré telefony. SŽDC chystá letos spustit aplikaci, která bude informovat, zda jede daný vlak včas, nebo jaké má zpoždění. Podobnou službu mají i České dráhy se svojí úspěšnou aplikací Můj vlak. „Naše aplikace bude mít na rozdíl od nich data o vlacích všech dopravců,“ vysvětlil Hendrych.

Výpravčí mizí z českých stanic

Česká železnice prochází v posledních letech velkou proměnou nejen stavebně, ale i personálně. Přibývá totiž tratí s takzvaným dálkovým řízením, které nahrazuje výpravčí v každé stanici.

Pro cestující to znamená, že už se často nemají s dotazy na koho obrátit. SŽDC podle Hendrycha ale neplánuje výpravčí propouštět, nabízí jim přechod na centrální dispečerské pracoviště nebo na post záložního výpravčího. „Aktuálně nám výpravčí naopak chybí. Není to práce, kterou by lidé chtěli příliš dělat, je odpovědná,“ dodal Hendrych. Podle něj aktuálně schází 180 výpravčích.

Jejich potřeba ale bude klesat s tím, jak se budou postupně zapojovat do Centrálních dispečerských pracovišt v Praze a v Přerově další tratě. To pražské, které už postupně zahajuje provoz, bude řídit celkem 2 200 kilometrů tratí. Moravské úseky jsou už delší dobu řízeny z Přerova.

Jako první se k dálkovému řízení z Prahy připojil 3. koridor v úseku z Berouna do Rokycan, z Prahy se už řídí provoz z České Třebové do Kolína s výjimkou některých stanic. Na konci srpna přejde pod dálkové řízení také 4. koridor a úsek z Olbramovic do pražské Uhříněvsi. Ještě letos se začne zapojovat také trať z Kolína do Kralup nad Vltavou .