Cetelem mění obchodní model. Nabídne v Česku on-line bankovnictví

13:58 , aktualizováno 13:58

Společnost Cetelem nabídne klientům v Česku kompletní bankovní produkty. Firma po dvacetiletém působení na českém trhu mění obchodní model a vstupuje do on-line bankovnictví jako Hello bank! by Cetelem. Cetelem o tom ve středu informoval média.