Čiský zisk ČEZ vzrostl o 21 procent na 16,7 miliard korun

Energetická skupina ČEZ by za letošní rok mohla vyplatit vyšší dividendu, než se čekalo. Vzhledem k zlepšenému výhledu letošního hospodaření by mohla vyplácet až 35 Kč na akcii proti 33 Kč z loňského zisku. V minulých čtyřech letech ale vyplatila firma akcionářům pokaždé dividendu 40 Kč na akcii. Očekávání předčily i výsledky za první pololetí. Vyplývá to z vyjádření analytiků.

Zdroj: ČTK