ČEZ jde s dobou. Jeho fond už nalil do zelených startupů miliardu korun

INV/E/N CAPITAL Fond Inven Capital hledá příležitosti po celé Evropě. Zatím ho ale zlákaly pouze německé společnosti kvůli transformaci tamní energetiky, která spočívá v odklonu od jádra a postupném přechodu k obnovitelným zdrojům. sonnen Firma z bavorské vesnice Wildpoldsried byla první investicí fondu Inven. sonnen, původně SonnenBatterie, vyrábí baterie pro uskladnění elektřiny z obnovitelných zdrojů. V současnosti je světovým lídrem a poráží i světoznámou Teslu, odkud přišlo několik členů vedení firmy. Hlavním produktem však není samotná baterie, relativně snadno zkopírovatelná asijskou konkurencí. Firma vyrábí unikátní software na řízení úložišť a z uživatelů vytváří navzájem propojenou síť tisíců domácích baterií. V podstatě se tak jedná o obří elektrárnu. Sunfire Společnost Sunfire z Drážďan, odkud díky místní technické univerzitě pocházejí i další inovativní firmy, produkuje například klasické kogenerační jednotky. Mezi nejnadějnější oblast však patří proces výroby technického paliva z vody, CO 2 a elektřiny z obnovitelných zdrojů. Takové palivo by mohlo v budoucnu paliva nahradit fosilní paliva v automobilové a letecké dopravě. O Sunfire se tak zajímají giganti jako Audi či Lufthansa. Když německá ministryně školství Johanna Wanková úspěšně otestovala palivo v Audi A8, vyvolalo to celosvětový zájem médií. tado°

Firma z Mnichova vyrábí chytré termostaty. Ty jsou napojeny na telefony uživatelů a podle jejich lokace regulují teplotu v domě. Když majitelé dům opustí, teplota se automaticky sníží. A naopak, pokud se přibližují ke své nemovitosti, teplota v dostatečném předstihu zase postupně roste. Termostaty tado° přizpůsobují vytápění i podle pohybu osob v jednotlivých částech domu a pracují také s předpovědí počasí. Firma avizuje, že díky regulaci je možné snížit náklady na vytápění až o 31 procent.

Cloud & Heat Další drážďanská firma nabízí systém na využití tepla, který vzniká provozem datových center. Ta se běžně musí chladit vzduchem, což znamená další náklady. Cloud & Heat přišla s nápadem chladit datová centra vodou, která se pak využívá pro vytápění budov. Úspora je tak dvojnásobná: na ušetřené elektřině na chlazení a nákladech na vytápění. V Drážďanech už fungují bytové domy vytápěné obřím datovým centrem ve sklepě. Nedávno instalovala společnost svůj systém například do bývalého sídla Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem.