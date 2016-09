Přetížené linky, fronty na pobočkách. ČEZ „odstavil“ zákazníky

Energetické společnosti ČEZ drhne přechod na nový zákaznický systém. Kvůli odstávce systému v současnosti není možné u firmy s 3,5 milionu odběrných míst elektřiny provést žádné změny v zákaznických smlouvách. Zhruba 200 tisíc zákazníků pak dostane roční vyúčtování až s měsíčním zpožděním. Mimo provoz je i zákaznická webová aplikace firmy.

„Požadavky od zákazníků stále nabíráme, zaznamenáváme do dočasných úložišť a překlopíme je do nového systému v momentě, kdy naběhne. To znamená, že zákazník si může vyřídit všechno, ovšem celý ten proces bude delší a je potřeba počkat, než změny do systému promítneme,“ uvedl ředitel divize obchod ČEZ Pavel Cyrani.

Odstávka zákaznického systému odstartovala oficiálně ve středu a podle Cyraniho potrvá do poloviny října. Podle některých uživatelů na facebookových stránkách firmy se však problémy objevily už dříve.

„Můžete mi laskavě sdělit, kdy bude fungovat váš on-line systém? Rád bych se dozvěděl, zda jsou moje faktury za energie v pořádku uhrazené. Momentálně stále vidím hlášku a nezaplacených fakturách. Systém řádně nefunguje již přes tři týdny,“ rozhořčoval na facebookových stránkách firmy uživatel Zdeněk Nešpor.

Zákaznická centra zkrátily otvírací dobu

Zákaznické telefonní linky ČEZ jsou přetížené a automatický hlas volajícím oznamuje, že ani v případě spojení na živého operátora po telefonu není možné kvůli přechodu provést žádné změny.



Lepší situace není ani v zákaznických centrech. Před pobočkou v pražském Karlíně se ve středu utvořila ještě před otevřením dlouhá fronta. Firma přitom zkrátila otvírací dobu center o hodinu, což Cyrani zdůvodnil nutností dát zaměstnancům více času na seznámení s novým systémem. Další komplikací podle něj je i fakt, že centra při současné nízké nezaměstnanosti trpí nedostatkem pracovníků.

Odložení splatností faktur se projeví v cash flow firmy, která tak dostane 300 až 400 milionů korun s měsíčním zpožděním. Podle analytika Petra Hlinomaze by to však hospodaření firmy nemělo ovlivnit. „Při tom, jak se cash flow firmy vyvíjí, by to pro ČEZ neměl být problém. Vedle toho má velké možnosti půjčovat si peníze na trhu,“ říká Hlinomaz.

ČEZ se v poslední době potýkal s celou řadou technických komplikací, které pověst polostátní společnosti pošramotily. Druhý blok Jaderné elektrárny Temelín musela společnost odstavit minulý týden ani ne dvacet čtyři hodin poté, co jej po více než tříměsíční plánované odstávce operátoři nahodili. Jelikož je v současnosti mimo provoz i první blok, nebude jihočeská elektrárna vyrábět elektřinu až do konce září.



Už od loňského roku firma řeší zpackané kontroly svarů na Jaderné elektrárně Dukovany a v neposlední řadě kritici ČEZ vyčítají zpoždění při modernizaci uhelných elektráren.

ČEZ odděluje prodej a distribuci

Podle Cyraniho však nelze změnu zákaznického systému s těmito komplikacemi srovnávat. „Nejde o technické problémy, jde o přesně naplánovaný stav. Technicky jsme zatím nenarazili na nic, co by nás překvapilo nebo se nepovedlo,“ říká Cyrani, podle kterého nebylo možné provést složitý proces změn systému v kratší době.

Hlavním důvodem pro zavedení novinek bylo oddělení prodeje energií od distribuce, které doposud fungovaly na jedné platformě. V souvislosti s tím se v rámci firmy dělí například i týmy zaměstnanců. Takzvaný „unbundling“ má vést k liberalizaci energetického trhu a umožnit lépe reagovat na nové trendy v energetice.

Záleží pak na rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, zda dosavadní společnost ČEZ Distribuce nebude muset v konečném důsledku změnit také název a logo tak, aby ji s ČEZ pojila pouze vlastnická vazba. Takto to bude fungovat u dceřiné firmy ČEZ v Rumunsku.