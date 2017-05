Rodí se plány, jak „rozřezat“ ČEZ. Kvůli Unii i výstavbě jádra

Je to přesně čtvrtstoletí od vzniku národního energetického šampiona ČEZ. Dřívější strategii ovládnout vše, co se od Česka po Turecko dá, však v posledním období nahrazuje spíše snaha řady investic se zbavit. A není vyloučeno, že se od firmy v blízké budoucnosti odříznou její klíčové součásti.

Podle zdrojů MF DNES blízkých vedení firmy se v této souvislosti pracuje v zásadě se dvěma variantami.

První počítá s tím, že by pod novou entitu spadla pouze plánovaná výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně. Stamiliardová investice je kvůli nejistotě v energetice riziková, řada projektů – ať už ve Finsku, či ve Francii – se potýká se značnými problémy. Kdyby bloky stavěl přímo ČEZ, pravděpodobně by tedy narazil na ostrý nesouhlas menšinových akcionářů, kteří drží ve společnosti dohromady celkem třetinový podíl. Scénář, že by nové reaktory stavěla čistě státní společnost, je i proto jedním ze tří investičních modelů, které zmiňují státní dokumenty.

Ostatně ČEZ už minulý rok vyčlenil do samostatných firem projektové společnosti pro výstavbu nových bloků v obou lokalitách, kam i převedl majetek.

Druhá varianta rozštěpení firmy, o které se podle informací MF DNES diskutuje, je v zásadě rozšířenou variantou té první. Nová státní firma by vedle budoucích bloků zahrnovala také existující jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.

Menšinoví akcionáři jsou proti

Proti tomu, aby jim vláda sebrala výdělečné jádro, by se ale zcela jistě ozvali menšinoví akcionáři. Mluví se proto o možnosti, že by se stát na oplátku vzdal v jejich prospěch svého podílu v ČEZ Distribuce. Rozvod elektřiny se nyní na provozním zisku podílí zhruba pětinou a je považován za stabilní a lukrativní byznys i v turbulentních dobách.

Situaci v tomto případě ulehčuje skutečnost, že ČEZ už distribuci loni od svých dalších aktivit oddělil. Firmě to přikázala evropská pravidla, takzvaný unbundling. A byť je stále dceřinou firmou, funguje v zásadě zcela nezávisle na své matce.

Podle zdrojů MF DNES se už objevují jména, kdo by měl nový „jaderný ČEZ“ vést. Jako nejpravděpodobnější kandidát se jeví současný ředitel Temelína Bohdan Zronek.

„Filozofická debata“

Šéf firmy Daniel Beneš však říká, že projekt rozdělení firmy dosud na stole není. „Byla to filozofická úvaha, jakým způsobem vyřešit protichůdné cíle našich akcionářů. Někteří tlačí na vysokou dividendu, jiní na společenskou odpovědnost, další zase na naplňování státní energetické koncepce a jiná skupina na transformaci energetiky,“ říká Beneš.

Spekulovalo se o tom, že o změnách by mohli rozhodovat akcionáři už na valné hromadě, která proběhne koncem června. To už se – i vzhledem k vládní krizi – nestane. Beneš říká, že budoucí podobu ČEZ bude firma konzultovat s politiky. „S nimi jsme se shodli, že je to téma pro diskusi s další vládou,“ říká Beneš.



ČEZ se zbavuje aktiv

Vedle tuzemských plánů se ČEZ postupně zbavuje některých problematických investic v zemích, kam firma expandovala za vedení předchozího ředitele Martina Romana. Aktuálně třeba v Bulharsku, kde mimo jiné vlastní rozvodnou síť, prodejce elektřiny a uhelnou elektrárnu ve Varně.

„Máme několik nabídek od potenciálních kupců. Vybereme ty nejlepší a s nimi budeme dál jednat,“ říká Beneš. Mezi zájemci je vedle tamních firem také české Energo-Pro.

A na stole je i případný prodej uhelné elektrárny Počerady, o kterou stojí Vršanská uhelná miliardáře Pavla Tykače.

Nabídl za ni 4,5 miliardy korun a dalších až pět miliard by ČEZ získal díky prodeji exkluzivně dodané elektřiny. Tuto nabídku však podmínil dohodou do konce dubna. Dozorčí rada ČEZ sice pod tlakem ekologů a osobností veřejného života rozhodnutí o obchodu odložila, polostátní gigant ale dál tvrdí, že by se zdroje rád zbavil.

Tykač sice dal termín do konce dubna, ale koupě elektrárny pro něj zcela jistě smysl neztratila. Stojí totiž hned vedle jeho hnědouhelného dolu. „Dozorčí rada si vyžádala dodatečné podklady, připravili jsme a předkládáme jí je jako přípravu na další jednání,“ říká ředitel divize obchod ČEZ Pavel Cyrani.

Šéf dozorčí rady ČEZ Václav Pačes poslal Tykačovi dopis, že radní potřebují více času. Ohledně termínu se uhlobarona ptá i vedení ČEZ, žádnou odpověď zatím nedostalo.