Chile chce být zeleným ostrovem Latinské Ameriky, pomohou i české firmy

Češi v Chile Česká firma Solek Group pokrývá jihoamerickou zemi fotovoltaickými panely. Chile má pro rozvoj zelené energie příznivé podmínky.

14 % je podíl obnovitelných zdrojů (2016) na výrobě elektřiny v Chile

70 % elektřiny by v roce 2050 chtělo Chile vyrábět z obnovitelných zdrojů. Vláda chce cíle zvednout až na 90 či 100 %

30 % světové produkce mědi pochází z Chile (země je jejím největším producentem s velkým náskokem před Čínou a Peru)

48 % exportu z Chile je spojeno s mědí, největší část vývozů míří do Číny

60 % vyrobené elektřiny by mělo v Chile v roce 2035 pocházet ze zelených zdrojů Zdroje: Národní energetický úřad Chile, Geologická služba USA, OSN