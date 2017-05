China Eastern chce na pražském letišti vybudovat dopravní uzel

Čínská letecká společnost China Eastern má zájem o majetkový vstup do pražského letiště nebo do společnosti Travel Service. V Praze by ráda pro svoje klienty vybudovala dopravní uzel pro střední a východní Evropu. Do Prahy bude také provozovat novou linku ze Šanghaje s přestupem v čínském městě Si-an.