Dubrovník plánuje omezit počet turistů. Nápor davů nezvládá

Stejně jako hroziví draci Daenerys Targaryen se i turistika v místech natáčení seriálu Hra o trůny jeví jako zvíře utržené ze řetězu. Dubrovník, který se na televizních obrazovkách proměňuje v Královo přístaviště, je již dlouho vyhledávanou turistickou destinací v Evropě, informuje britský server The Telegraph (o byznysu spojeném s místy natáčení jsme psali zde).

Oblíbenost města prudce stoupá od roku 2011, kdy společnost HBO odvysílala první díly seriálu. Naprostý rekord zaznamenalo historické centrum loni v srpnu, kdy si vstupenku na hradby koupilo víc než deset tisíc návštěvníků za den. Vstupné pro jednotlivce vyjde na 150 kun (zhruba 500 korun).

V sezóně je Dubrovník zatopen turisty, které dovážejí výletní lodě. Někteří kritici uvádí, že projít 300 metrů dlouhou ulici Stradun trvá kvůli návalu čtyřicet minut. Kvůli nekontrolovatelné situaci se nový starosta města Mato Franković, který je v úřadu od června, rozhodl davy regulovat.

Město se musí resetovat

„Některé výletní linky s mými plány nebudou souhlasit, ale mým hlavním cílem je zajistit kvalitní zážitek pro návštěvníky a kvalitu života, čehož v této situaci nemohu dosáhnout,“ řekl starosta. Mezitím, co počet turistů rostl, počet trvalých rezidentů se výrazně snížil. Z pěti tisíc místních obyvatel v roce 1991 jich zůstalo jen 1157.



Franković řekl, že Dubrovník potřebuje „resetovat“ po období nekontrolovaného nárůstu počtu výletníků. UNESCO v loňském roce varovalo, že je světové dědictví Dubrovníku ohroženo. Stejně tak minulý měsíc informovala společnost Telegraph Travel o obavách místních, že je město přetíženo každodenními náplavami turistů.



UNESCO doporučilo vpustit do historické části města maximálně osm tisíc návštěvníků denně. Franković však horní hranici snížil na čtyři tisíce. „V horizontu dvou let ztratíme kvůli kvótám možná až milion eur. Z dlouhodobějšího hlediska ale vyděláme mnohem víc,“ řekl.



Starosta se chce zaměřit především na výletní lodě, které přiváží většinu turistů. V roce 2016 zakotvilo ve městě 529 lodí, které přivezly skoro 800 tisíc cestujících. V roce 2015 šlo o 475 lodí a v roce 2014 o 463 lodí.



Turistický nápor je hlavně mezi osmou a čtrnáctou hodinou. V této špičce chce Franković snížit počet lodí. Omezení by měli dostat i průvodci ve městě. To se samozřejmě týká i speciálních průvodců zaměřených na natáčecí místa Hry o trůny. První opatření by mohla být podle starosty zavedena v příštím roce. „Zaručuji, že se Dubrovník změní,“ dodává.

Předchozí starosta Andro Vlahušić odhadoval, že Hra o trůny je zodpovědná zhruba za desetiprocentní roční příliv návštěvníků, píše server Quartz. Počet návštěvníků se snažil sledovat pomocí kamer nainstalovaných u každé z pěti vstupních bran do města.



Nedostatek zaměstnanců v sektoru

Chorvatskému sektoru cestovního ruchu však chybí minimálně 2700 pracovníků. Mohou za to špatné pracovní podmínky a nízké mzdy, oznámily chorvatské odbory. V odvětví je momentálně zaměstnáno 150 tisíc lidí. Na tvorbě hrubého domácího produktu se cestovní ruch podílí osmnácti procenty, čímž se Chorvatsko řadí na první příčku mezi evropskými státy.



Turistický boom přišel v době, kdy na tom chorvatská ekonomika nebyla nejlépe. V letech 2009 až 2014 byla totiž země v recesi. HDP se během těchto šesti let snížil úhrnem o třináct procent. Loňský rok ekonomika vykázala růst o 1,6 procenta, což je od finanční krize poprvé. I tak je stále o sedm procent nižší, než tomu bylo před úpadkem.



Dubrovník není jediným oblíbeným turistickým cílem, které už nápor turistů nezvládá. Podobně je na tom například město Bath v Anglii či španělská Barcelona. Obě města uvažují o zavedení turistického poplatku, mezitím co úřady v Římě možná brzy zavedou nepřístupné zóny kolem Kolosea v reakci na neuctivé chování několika turistů k památce UNESCO, píše server Condé Nast Traveller.