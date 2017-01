Červená a modrá strojvedoucí nezastaví. Chyb na železnici rychle přibývá

„Hledáme pro to těžko vysvětlení, ty případy nemají žádný společný jmenovatel. Stává se to mladým i zkušeným, ale i strojvedoucím, kteří nastupují po volnu a nejsou unavení,“ říká Jindřich Hlas, prezident Federace strojvůdců ČR.

Podle statistik loni projeli návěstidla zakazující jízdu strojvedoucí ve 115 případech, což je meziroční nárůst o třicet procent. Ve většině případů si však svého přestupku všimli a začali brzdit. Nejblíže k nehodě bylo loni v listopadu v Praze ve výhybně Vyšehrad, kdy proti sobě jely soupravový (souprava osobního vlaku, ale bez cestujících) a osobní vlak. Když zastavily, dělilo je 98 metrů.

Podle generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery se vyšetřovatelé snaží zjistit u strojvedoucích, co projetí způsobilo, ti však většinou odmítají vypovídat. „Těžko se dovíme, na co před nehodou myslel, co dělal, jakým způsobem odpočíval před nástupem na směnu. Nikdo si nám vlastně oficiálně nepostěžuje, že byl unavený, přetížený, měl nějaké starosti – pak se špatně stanovují možná doporučení, jak nehodám zabránit. Oficiálně jsou všichni odpočatí a z dokladů dopravců také nic jiného nevyplývá,“ řekl Kučera.

Podle šéfa Drážního úřadu Jiřího Koláře loni problematiku větší nepozornosti strojvedoucích začali řešit přímo s dopravci, od kterých dostali i seznam přijatých opatření a návrhů na zlepšení. V nich nejčastěji převažovala školení. Podle Koláře se situace v druhé polovině roku zlepšila – ještě v červenci zaznamenali 18 projetí, v prosinci jen pět.

Drážní inspekce ve svých bezpečnostních opatřeních dopravcům navrhovala, aby strojvedoucí nebyl při odjezdu ze stanice na kontrolu návěstidla sám, například by se do kontroly návěsti dala před vydáním pokynu strojvedoucímu zapojit vlaková četa. U dopravců však neuspěl.

Drážní inspekce také dlouhodobě bojuje proti odchodu výpravčích z řady stanic. Ti z nádraží mizí kvůli automatizaci a dálkovému řízení provozu na dráze.

Populace strojvedoucích v současnosti výrazně stárne, velká část z nich už slavila padesáté narozeniny. Nedostatek strojvedoucích řeší například České dráhy tím, že už na středních školách zkoušejí podchytit studenty pro pozice strojvedoucí a vlakvedoucí.

„Za osm školních roků jsme si ve spolupráci se smluvními školami připravili cestou Stipendijního programu ČéDés 104 absolventů splňujících kritéria pro přípravu na pozici strojvedoucí. Do současné doby jich na osm desítek získalo příslušnou kvalifikaci a u dalších probíhá,“ řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík.