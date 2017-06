Obchody budoucnosti: Kouzelná zrcadla ze Sněhurky používá Puma i Timberland

Technologie rozšířené reality a umělé inteligence nemine ani tak tradiční vynález, jakým je zrcadlo. S nadsázkou by se dalo říct, že mluvící zrcadlo z pohádky o Sněhurce se stalo skutečností. Novinka posledních let zákazníkům radí, co si mají vzít na sebe.

Testovaných „chytrých“ zrcadel je několik druhů. Na těch jednodušších, s dotykovým ovládáním, můžete vidět sebe samotného v nové košili či šatech ze všech úhlů. Natočí si vás kamera a zrcadlo vám vzápětí ukáže, zda vám to sluší i zezadu.

To však není všechno. Senzory změří vaše tělesné proporce, dalšími dotyky pak lze měnit barvu vybraného kusu oděvu anebo rovnou celý model. Pokud vám to nestačí, vyfotíte se a snímek pošlete sobě a svým známým na e-mail nebo sociální sítě. Toto kouzelné zrcadlo používá například obchod Puma v oblasti Haradžuku v Tokiu, která je japonskou módní Mekkou.

Novější „chytrá“ zrcadla už využívají technologii kinekt a zákazník je ovládá pohybem těla nebo hlasem. Proměnu ukazují v reálném čase. Komunikují s chytrým telefonem a nabízejí dodatečné informace, dostupné i pomocí snímání QR kódu. V cloudu ukládají fotografie nebo videa.

Podobná zrcadla nasadil v kampani například obchod Timberland v polském obchodním centru Galeria Mokotów. Kromě oděvů je možné jednoduchými pohyby měnit i vizáž svých bot.

„Podstatnou část úspěchu takových řešení není jen technologie sama o sobě, ale její propojení s informačními a prodejními kanály obchodníka jako je pokladní, skladový a e-commerce systém. Skutečný omnichannel přístup, kdy zákazník uprostřed procesu přistupuje k relevantním informacím odkudkoli, z jakéhokoliv zařízení,“ popisuje zařízení Stanislav Zrcek z firmy Diebold Nixdorf. V Česku se zatím žádná z firem „chytrá“ zrcadla nepředstavila.