Cigarety bez kouře obejdou protikuřácký zákon. Se zdaněním bude problém

Napoprvé je to trochu věda. Bílou tyčinku je potřeba vložit do obalu připomínajícího mobilní telefon a nabíjet, dokud se nerozsvítí zelené světélko. Následně se do ní zasune náplň v podobě krátké „cigarety“ a počká se pár sekund, než se rozsvítí kontrolka. Až když je přístroj dostatečně nahřátý, může kuřák začít vdechovat tabákové výpary. Bez kouře, jak zdůrazňuje výrobce.



IQOS vs. e-cigareta

Tabák nehoří, jen se ohřívá, nejde tedy prý o kouření. Právě to je hlavním argumentem tabákových firem v čele se společností Philip Morris, která do vývoje během poslední dekády investovala přes tři miliardy dolarů (asi sedmdesát miliard korun). Výrobek se jmenuje iQOS a nejpozději letos na podzim by se měl objevit i na českém trhu.

Cestou zahřívaných tabákových výrobků, jak se novinka v Česku překládá, se spolu s koncernem Philip Morris vydaly i další velké tabákové firmy JTI a British American Tobacco. JTI zatím testuje svůj výrobek Ploom v jednom japonském městě, BAT svůj produkt Glo od letoška prodává v Japonsku a ve Švýcarsku.

„Stále sledujeme požadavky (českých) spotřebitelů a ve vhodný čas přijdeme na trh,“ říká Lucie Ramnebornová, mluvčí BAT pro středoevropský trh. Jednotlivé výrobky se přitom liší zejména ve způsobu, jakým jsou zpracovány tabákové náplně do zahřívacích strojků.

Až třetina trhu

Bezdýmný tabákový výrobek iQOS funguje tak, že se do přístroje zastrčí malá „cigareta“. Na rozdíl od klasických cigaret nehoří, ale pouze se zahřívá. Kuřák tedy vdechuje páru obsahující nikotin.

E-cigareta na rozdíl od bezdýmných tabákových výrobků neobsahuje tabák. Hlavní složkou je kapalina, tzv. liquid, která může, ale nemusí obsahovat nikotin. Liquid se přeměňuje v páru, kterou kuřák následně vdechuje a vydechuje.

Zejména Philip Morris si od zahřívaných „cigaret“ hodně slibuje. Prodává je na 24 trzích, někde dokonce ve značkových obchodech iQOS Store. Firma investovala půl miliardy dolarů do výrobní továrny na náplně v italské Boloni a další by měla vzniknout v Řecku. Analytici banky Wells Fargo podle magazínu Bloomberg Businessweek dokonce předpokládají, že prodeje nové bezdýmné technologie by mohly růst výrazně rychleji a v roce 2025 tvořit až třetinu cigaretového trhu.

Philip Morris doufá, že by se mu tak mohla otevřít cesta k tomu, jak postupně vymanit zahřívaný tabák z vysoké spotřební daně, která penalizuje společenskou „škodlivost“ kouření. Koncern si nechal dokonce vypracovat studie, které „ukazují, že výrobek pravděpodobně představuje menší riziko škodlivosti než kouření cigaret“, jak uvedla jeho česká pobočka.

Zda se jednotlivé státy nechají přesvědčit o snížení spotřebních daní, které tvoří významný zdroj státních rozpočtů, není jisté. V Evropě k věci zatím nezaujaly jednotný přístup. Itálie, Německo, Portugalsko, Rumunsko či Slovensko už na zahřívané tabákové výrobky uvalily vlastní spotřební daň.

Česko vyčkává

České ministerstvo financí zatím vyčkává. „V současné době se již pracuje na národním řešení s tím, že návrh novely zákona by byl předložen na podzim 2017. Konečné rozhodnutí však může být ovlivněno postupem na evropské úrovni a stupněm harmonizace,“ říká Monika Bačová, mluvčí ministerstva.

Zřejmě tak dojde k tomu, že až první výrobky iQOS letos vstoupí na trh, nebude se na ně vztahovat protikuřácká legislativa ani spotřební daň. Krabička s kapslemi pouze ponese varování o škodlivosti tabáku a riziku vzniku závislosti, odstrašující obrázek bude chybět. Z výrobku se bude platit pouze DPH jako z každého zboží.

„Česko je jediný stát na světě, kde se tabák danit nebude, což považuji za podivné,“ říká Kamil Provazník, jednatel české dcery tabákového koncernu Imperial Tobacco. Podle něj by i dle současných zákonů měl být tabák zdaněn bez ohledu na jeho úpravu pro zahřívání. Imperial Tobacco zahřívané cigarety zatím nenabízí, věří v klasické a v elektronické cigarety. Nicméně pokud by se zahřívaný tabák ujal, je firma připravena do rozjetého vlaku v řádu měsíců naskočit.

Ministerstvo považuje dočasný výpadek spotřební daně ze zahřívaného tabáku za zanedbatelný. Poukazuje na vyšší pořizovací náklady výrobku (v Německu konkrétně přístroj iQOS přijde v přepočtu na 1 700 korun, náplně pak kopírují cenu dražších klasických cigaret), na konzervatismus českých kuřáků a na to, že jinou alternativu kouření, elektronické cigarety, si po deseti letech vydobyly jen dvouprocentní podíl na českém kuřáckém trhu.