Čínský magnát záhadně zmizel. Osudná mohla být schůzka se Trumpovým zeťem

Siao-chuej (v anglickém přepise Xiaohui) se s Kushnerem sešel loni v listopadu v hotelu Waldort Astoria v New Yorku, který jím ovládaná společnost vlastní. Schůzka probíhala v období, kdy byl Kushnerův tchán zvolen prezidentem Spojených států a podle listu The New York Times se na ní probírala dohoda o koupi nemovitostí v USA za stovky milionů dolarů.



V úterý v podvečer přišla nečekaná zpráva čínských médií, že byl Wu zadržen. Pojišťovna následně vydala prohlášení, v němž uvedla, že Wu „v současné době není schopen z osobních důvodů plnit svou roli.“ A že vyzval vedoucí pracovníky, aby pokračovali ve své práci stejně jako dosud a zajistili normální chod ve firmě. Firma poté situaci odmítla dále komentovat, napsal portál Quartz. Ekonomický časopis Caijing napsal, že Wu byl zatčen v pátek v Pekingu, ale článek poté z jeho stránky zmizel.

Společnost Anbang vznikla v roce 2004 a v počátcích poskytovala pojištění aut a majetku. Během několika let se vyšvihla do světového byznysu a nyní zaměstnává 30 tisíc lidí. K Wuovu pádu mohla vést jeho obliba nákupů v zámoří v době, kdy čínská vláda odrazuje tamní firmy od velkých akvizic v zahraničí ve snaze zabránit odlivu kapitálu ze země a ochránit tak čínský jüan.



Velké ambice tak Wuovi zřejmě zlomily vaz, a to navzdory tom, že má za manželku vnučku čínského komunistického politika a reformátora Teng Siao-pchinga, který byl od konce 70. do počátku 90. let faktickým vůdcem Číny, přestože nezastával formální úřad prezidenta.



Pojišťovna se pod jeho vedením v poslední době dostala do pozornosti médií kvůli neprůhledné finanční a majetkové struktuře. Podle nedávných informací listu The Wall Street Journal jsou jejími vlastníky lidé spojení s vůdci komunistické Číny.

Firma loni vycouvala z plánované akvizice americké hotelové sítě Starwood v hodnotě zhruba 14 miliard dolarů. Tento krok se přisuzoval tomu, že čínský investor byl tlačen ke zveřejnění podrobností o své struktuře, aby hotelový řetězec mohl lépe zhodnotit jeho nabídku. Ruce pryč dal od čínské firmy v březnu i Kushner, který ukončil jednání o prodeji majetku na Manhattanu. Z plánované akvizice americké pojišťovny Fidelity & Guaranty Life pak v dubnu sešlo poté, co Anbang nedodal uspokojivá finanční data tamním regulátorům.

Koncem dubna vydal mediální dům Caixin Media obsáhlou zprávu, která popisovala složitelé transkakce Anbangu, které tvoří spleť zahrnující více než sto firem, všechny napojené na šéfa pojišťovny Wua. Zpráva dále uváděla, že kapitál a majetek pojišťovny rostl navzdory relativně nízkému podílu na trhu pojistných produktů. Pojišťovna vydavatelství obvinila z pomluvy a hodlá proti němu podniknout právní kroky.

Wu není jediným miliardářem, který se v poslední době dostal do křížku s čínskými úřady. Koncem ledna byl z luxusního hongongského hotelu čínskou policií unesen miliardář Siao Ťien-chua.