Čína dokončila nejvyšší most na světě. Tyčí se půl kilometru nad zemí

15:53 , aktualizováno 15:53

Čína se přiblížila dostavbě nejvyššího mostu na světě. Most v hornaté oblasti provincie Kuej-čou se tyčí 565 metrů nad zemí. Stavbu základní konstrukce mostu čínští inženýři dokončili o víkendu. Pro dopravu by měl být most otevřen koncem roku, napsal v pondělí britský deník The Guardian.