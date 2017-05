Čínská banka ICBC otevře pobočku v Česku, už získala licenci

„Získali ji na základě řádného licenčního procesu,“ řekl Zeman serveru k licenci pro ICBC, kterou založil čínský stát. S předsedou banky I Chuej-manem se v sobotu setká prezident Miloš Zeman při své nadcházející návštěvě Číny.

Podle serveru iRozhlas má ICBC v Evropě zatím pět poboček, ve Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a Španělsku.

Svůj záměr otevřít pobočku v Česku a požádat o licenci pro činnost na tuzemském bankovním trhu oznámila ICBC loni v červnu, po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou. „Tato pobočka by měla znamenat nejen obsluhu České republiky, ale i některých dalších zemí, kde doposud ICBC své zastoupení nemá,“ uvedl tehdy premiér.

ICBC už dřív založila investiční fond, který by měl v návaznosti na čínský strategický projekt Nové hedvábné stezky financovat infrastrukturní projekty ve východní Evropě, píše server. Česká strana dříve usilovala o to, aby měl fond sídlo v Praze.

Představa Číny byla podle serveru taková, že by fond měl mít k dispozici zhruba deset miliard dolarů (asi 245 miliard korun), z toho sama banka by dodala miliardu, zbytek východoevropské státy. Česká vláda ale odmítla, že by do fondu dával peníze stát, spekulovalo se tak o finančních skupinách J&T nebo PPF, píše iRozhlas.

Z čínských bank otevřela v Česku svoji pobočku předloni Bank of China, podle loňských informací serveru E15 se do Česka chystá vstoupit také šanghajská Bank of Communications (BoCom).