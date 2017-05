Větší konkurence v oblacích? Rusové s Číňany vyvinou nové letadlo

Státní podnik Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) a ruská společnost United Aircraft Corp (UAC) uvedly, že jejich cílem je výroba „konkurenceschopného letadla s širokým trupem“.

Firmy o plánech na společný vývoj tryskového letadla poprvé informovaly v roce 2014, ale projekt dosud příliš nepokročil. Společný podnik nazvaný CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Co. Ltd.) nyní získal oficiální registraci. Obě strany mají v nově založené firmě totožný podíl.



Ruští a čínští partneři se shodli na tom, že vývojové centrum bude v Moskvě a montážní linka v Šanghaji. O dělbě práce ale stále jednají. Dodavatele na výrobu motorů chce podnik začít poptávat ještě letos. První stroje by měly vzlétnout v období 2025 až 2028 a společnosti ambiciózně předpokládají, že získají deset procent trhu na úkor letounů Boeing 787 a Airbus A350.

Čínské dopravní letadlo Comac C919 od společnosti Commercial Aircraft Corporation of China

Společnosti ohlásily založení společného podniku v listopadu 2016, kdy představily maketu širokotrupého stoje se dvěma uličkami, který by měl mít v základní verzi 280 sedadel a dolet až 12 000 kilometrů. Takový stroj by sice byl použitelný i pro dálkové transkontinentální lety, kapacitou však za hlavními konkurenty daleko zaostává. Do největšího v současnosti nasazovaného dopravního letadla světa, Airbusu A380, se v nejběžnější konfiguraci vejde 525 pasažérů, je ale možné rozšíření až na 853 sedadel.

Pokud se plány podaří uvést do reality, vstoupí nová rusko-čínská firma na lukrativní a prudce se rozvíjející trh. Podíl obou gigantů, Airbusu a Boeingu, byl v posledních letech na trhu dopravních letadel zhruba vyrovnaný. V roce 2016 obsadila pomyslné první místo francouzská společnost, když získala 731 objednávek, zatímco Boeing jich vykázal „jen“ 668.

Rusko i Čína již v současnosti vyvíjejí menší letadla s úzkým trupem, jimiž chtějí rovněž konkurovat Boeingu a Airbusu.