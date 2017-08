Číně chybí turisté. Peking kvůli vízové politice přichází o miliardy

11:47 , aktualizováno 11:47

Čína chce být světovou velmocí, a to po všech stránkách. V odvětví turismu se jí to ale zatím nedaří. Turistické miliardy brzdí především zkostnatělá vízová politika Pekingu. Skoro polovinu toho, co Čína získá navíc obchodním přebytkem, ztrácí na turistickém deficitu. Malý počet turistů zemi, která navíc úzkostlivě brání odlivu kapitálu, zasazuje velmi bolestivou ránu.