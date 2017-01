Čínské stíhání bitcoinu pokračuje. Virtuální měna odepsala desetinu

Centrální banka se sídlem na Taiwanu vyšetřuje rychlé operace na bitcoinových burzách BTCChina.com, Huobi a OKCoin. Banka podle středečního prohlášení přezkoumává, jestli mají bitocinové burzy operující v Číně v pořádku licence a jestli skrze burzy s virtuální měnou nedochází k tržním manipulacím. Podle americké stanice CNBC se zaměří i na praní špinavých peněz.

Bitcoin na oznámení zareagoval propadem a odepsal asi 10 procent své hodnoty. Cena jednoho bitocinu osciluje kolem 800 amerických dolarů.

Bicoin padá již týden

Čínské úřady již minulý týden uvedly, že nad obchodováním s virtuální měnou zavedou přísnější dozor. Bitcoin, který do té doby atakoval nová maxima, začal v důsledku oznámení padat.

Virutální měna prohloubila propad začátkem tohoto týdne, kdy se jeden bitoin obchodoval za asi 900 dolarů. Ještě minulý týden to přitom bylo 1 130 dolarů.

Peking se kvůli oslabující domácí měně jüan, která se loni oproti dolaru propadla o sedm procent, potýká s odlivem peněz ze země. Aby mu země zamezila, tamní vláda přišla se zpřísněním kapitálových kontrol.

Jednotliví Číňané mohou za jeden rok vyměnit jüany v přepočtu za maximálně 50 tisíc dolarů (asi 1,3 milionu korun). Investoři ale našli v regulaci skulinu a za čínské peníze si nakupují právě bitcoiny, které mohou následně bez omezení převést na americké dolary.

Mohou přijít regulace

Postoj Pekingu je přitom pro bitcoin zcela zásadní. „Čínské obchodování s bitcoinem představuje podle různých těžko ověřitelných údajů většinu světového objemu transakcí ve virtuální měně,“ vysvětlil analytik BH Securities Martin Vlček.

Podle analytika TopForex Petera Bukova by čínští regulátoři mohli sáhnout i po regulacích. „Regulace by mohly mít povahu další kapitálových kontrol - vláda by omezila množství bitcoinů, které může fyzická nebo právnická osoba vlastnit. V úvahu připadá i zavedení daně ze zisku nebo držení virtuální měny,“ doplnil uvedl Bukov.

Podle dat agentury Reuters probíhá na čínských platformách jako BTCChina.com nebo Huobi 97 procent veškerých globálních transakcí. Minulý měsíc to představovalo 143 miliard dolarů (3,666 bilionů korun) (více o obchodování s bitcoinem čtěte zde).