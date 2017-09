Město budoucnosti bude vypadat jako zelený les. Vyroste v Číně

Jeho autorem je tým italských architektů ze studia Stefano Boeri Architetti, píše italský deník La Repubblica. Tento tým je již autorem Vertikálního lesa, který vznikl v roce 2014 v Miláně.

Dosud jsme byli zvyklí na to, že se stavěly objekty přispívající k ochraně životního prostředí, jako jsou futuristické věže pohlcující jemný prach či zdi absorbující smog; používaly se zvláštní materiály vyrobené z obnovitelných zdrojů. Mnohem složitější je realizovat projekt městského celku se všemi službami, který by měl ty nejlepší vlastnosti.

První město, které by mělo být postaveno do konce roku 2020 a které bude odpovídat trvale udržitelnému rozvoji, si objednalo město Liou-čou v Číně, v oblasti, která patří ve světě k těm, které jsou nejvíce zasaženy smogem. Rozkládat se bude na ploše 175 hektarů podél řeky Liou-ťiang v provincii Kuang-si Čuang na jihu země.

Podle projektu by v něm mělo bydlet 30 000 lidí. Stát tu budou nejen rezidenční budovy, ale také komerční a rekreační objekty, hotely, dvě školy a nemocnice. Je to takový malý experiment, který má ukázat, zda je možné městský model z laboratoře přenést do jiných oblastí světa.

Město se 40 000 stromy

Každá budova bude energeticky autonomní a vybavená systémy umožňujícími udržitelný rozvoj. Geotermie bude využívána pro vytápění interiérů. Na všech střechách budou solární panely, které budou akumulovat co nejvíce obnovitelné energie.

V Liou-čou Forest City, jak byl projekt pojmenován, budou moci jezdit pouze elektrické automobily a městská síť bude napojena na svou větší sestru, vysokorychlostní trať, kde budou jezdit moderní vozy neznečišťující životní prostředí. Především však různé konstrukce - některé postavené do výšky a jiné do šířky - stejně jako společné prostory a ulice, budou přímo zaplaveny zelení: v alejích, na náměstích na balkonech a průčelích budov bude 40 000 stromů a jeden milion rostlin více než stovky druhů.

Tyto přírodní plíce pomohou nemálo snížit koncentraci smogu v atmosféře. Až bude zelené město hotovo, mělo by každoročně absorbovat kolem 10 000 tun oxidu uhličitého, který se stane nejlepším hnojivem pro rostliny, a 57 tun jemného prachu. Naopak by město mělo produkovat 900 tun kyslíku ročně, a tím výrazně zlepšit kvalitu vzduchu, který lidé dýchají. A jako by to nestačilo, jsou zde i další výhody zeleně, která bude rovněž plnit roli „pokrývky“ pomáhající snižovat teplotu ve městě a tedy i globální oteplování. Zeleň také tlumí hluk a v lesících se mohou usazovat ptáci, hmyz a malí živočichové.

Jde o velmi promyšlený a funkční projekt, k němuž se připojují další velká města: v Lausanne je to Cedrová věž a v Šen-čenu, Šanghaji a Nan-ťingu vertikální lesy.