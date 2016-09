Hamé zahájilo ofenzivu v čínských e-shopech, v reklamě byla fotka ministra

Číňané utratí na internetu za jídlo miliardy. Na trendu chce vydělat i česká firma. Největší tuzemský výrobce balených potravin Hamé odstartoval prodej svých produktů na čínských e-shopech. Džemy, kečupy a především dětská výživa jsou nově k dostání v internetových obchodech Tmall, TaoBao a Juhuasuan spadajících do skupiny Alibaba. Ta je nazývána největším on-line tržištěm světa.

Investice na Slovensku Hamé oznámilo, že plánuje investovat více než 8,1 milionu korun do modernizace svého závodu na východě Slovenska, který je v zemi pod Tatrami největším výrobcem majonéz, tatarských omáček a dresinků. Po dokončení projektu kapacita závodu ve výrobě majonézy stoupne asi o třetinu. Prešovský závod Hamé zaměstnává asi pět desítek lidí. S ohledem na zvýšení nákladů firma připravuje zdražení produktů, řekl generální ředitel Hamé Martin Štrupl. Čisté tržby Hamé za vlastní a dovezené výrobky na Slovensku v prvním letošním pololetí mírně vzrostly na 15,08 milionu eur (407 milionů korun). Slovenský trh se na tržbách skupiny podílí 18 procenty. -ČTK-

Hamé doposud zásobovala svými produkty několik kamenných prodejen v pěti čínských provinciích. S průnikem na internet se však společnosti otevírají zcela nové možnosti. „Tyto e-shopy působí po celé Číně, takže teoreticky každý z více než 500 milionů Číňanů s přístupem na internet si může objednat potraviny on-line,“ říká generální ředitel Hamé Martin Štrupl.

Čínský on-line trh s potravinami bývá už dnes považován za největší na světě a předpokládá se jeho strmý růst. Podle analytické společnosti IGD by měl narůst z hodnoty 41 miliard dolarů v roce 2015 během pěti let na 178 miliard. Britský trh, který je druhý největší a i českými obchodníky bývá často dáván za vzor, by v té době měl dosáhnout hodnoty pouhých 28 miliard.

Jako příčina obliby nakupování jídla na internetu mezi Číňany bývají označovány vážné potravinové skandály se zkaženým masem, znečištěnou minerální vodou nebo mlékem pro děti obsahujícím nebezpečný melamin.

Řadě tamních konzumentů připadá nakupování přes internet, kde si mohou snadno ověřit složení i výrobce, jako bezpečnější alternativa. Výhodou evropských producentů jako Hamé navíc je, že je Číňané obecně považují za mnohem kvalitnější než domácí výrobce. „Jídlo je chápáno jako cenově dostupný luxus a zahraniční značky jsou oblíbené mezi čínskými zákazníky, kteří mají obavy z jídla a nápojů z místních zdrojů,“ říká Joanne Denney-Finch z IGD.

Polovina z šestimiliardových tržeb Hamé, kterou nedávno získala norská Orkla, se dnes už tvoří v zahraničí. Nejdůležitější je pro firmu Slovensko, Rusko či Maďarsko. Čína hraje zatím jen minimální roli. Více než miliarda potenciálních zákazníků však z asijské velmoci dělá lákavý cíl. „Z hlediska celkových tržeb je podíl Číny stále velmi malý, ale předpokládáme, že půjde hodně nahoru,“ míní Štrupl.

Ministr na propagačních fotkách

V souvislosti se startem internetového prodeje se však společnosti podařil i nepříjemný přešlap. Na čínských e-shopech je pod produkty Hamé občas k vidění i fotka českého ministra zemědělství Mariana Jurečky. „Mých pět dětí vyrostlo na Hamánku,“ prohlásil podle reklamy Jurečka.

Ten často doma i ve světě propaguje české potraviny, o takto přímém spojení své osoby s konkrétní značkou však podle mluvčí Markéty Ježkové nic netušil a neschvaluje je. „Od firmy Hamé bude požadovat okamžitou nápravu,“ uvedla Ježková. Podle mluvčího Hamé Petra Kopáčka jsou fotografie ministra i jeho citace autentické a padly při oficiální návštěvě Pekingu letos v květnu. O využití pro propagaci na e-shopu však společnost nevěděla a je dílem jeho provozovatele.