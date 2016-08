VIDEO: Půlkilometrový most v Číně zmizel při „spartakiádě bagrů“

12:21 , aktualizováno 12:21

Více než sto bagrů srovnalo se zemí pět set metrů dlouhý most. Stačilo jim na to pouhých šestapadesát hodin. Stál totiž v cestě nové lince metra, navíc nezvládal hustou dopravu. Most byl přitom postaven v devadesátých letech.