Čínský letoun C919 vzlétne ještě letos. Chce konkurovat Airbusu a Boeingu

15:02 , aktualizováno 15:02

Čínský dopravní letoun C919 by po letech odkladů mohl svůj první let uskutečnit v první polovině tohoto roku, všechny velké testy už má totiž za sebou. Uvedla to v pondělí čínská státní média. Stroj C919 je prvním velkým dopravním letounem, který byl vyvinut v Číně v souladu s mezinárodními standardy, konkurovat by měl dopravním letadlům od firem Airbus a Boeing.