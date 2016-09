OKD čelí žalobě od Citibank. Ta chce vrátit deset miliard korun

Ve sporu jde podle deníku E15, který na žalobu Citibank upozornil, o dluhopisy, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež je majitelem OKD, a společnost OKD za ně ručila. Citibank držitele dluhopisů zastupuje. Patří mezi ně také investiční fondy sdružené v neformálním uskupení Ad Hoc Group (AHG), které je majitelem většiny hlasovacích práv v NWR. S neuznáním pohledávek držitelé nesouhlasí.

„U incidenčních sporů, které se týkají OKD, se očekává, že začnou být věcně projednávány začátkem příštího roku. U společnosti Citibank se jedná o obsáhlou žalobu, kde budou například nutné překlady důkazů do českého jazyka, což může mít také vliv na délku řízení,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Ostravě Lucie Olšarová. Podobná řízení se podle zkušeností z praxe mohou táhnout až několik let, píše deník.

Podle deníku žaloba ohrožuje výplatu ostatních věřitelů. Z nyní uznaných pohledávek za 2,9 miliardy korun by měli při optimistickém výhledu růstu cen uhlí dostat 2,5 procenta, uvedlo vedení OKD v propočtech předložených k jednání o povolení reorganizace. Uznání pohledávek Citibank by vyplácené částky silně rozmělnilo. Vedení OKD teď bude navíc muset případné splácení pohledávek Citibank zapracovat do reorganizačního plánu, který předloží věřitelům v polovině prosince.

OKD je v úpadku od května. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma, dluží zhruba 20 miliard korun. OKD se dostala do existenčních potíží kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Věřitelé černouhelné společnosti v srpnu rozhodli o tom, že OKD půjde do reorganizace, což znamená, že ve firmě, v níž pracuje i s dodavatelskými podniky asi 12.000 lidí, se dál bude těžit uhlí. Reorganizaci prosazovali odboráři, vedení OKD, moravskoslezská krajská tripartita i česká vláda, doporučoval ji také insolvenční správce.