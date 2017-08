Výrobce žaluzií Climax utržil miliardu. Postaví novou halu a přijme lidi

Tržby Climaxu vzrostly oproti předloňsku o 13 procent. Zisk po zdanění stoupl o třetinu na 68,5 milionu.

Umožní to firmě největší investici v její historii - stavbu haly za 180 milionů korun, díky které vznikne 50 nových pracovních míst. Řekl to generální ředitel Climaxu Miroslav Jakubec.

Miroslav Jakubec zakládal „garážovou firmu“ v podstatě on nuly na začátku devadesátých let. Dnes exportuje do Německa, Švýcarska, Francie a dalších zemí (reportáž z firmy čtěte zde).

Climax vyrábí venkovní žaluzie a rolety, markýzy, svislé fasádní clony, vnitřní látkové stínění, pergoly, sítě proti hmyzu i vnitřní žaluzie.

Dlouhodobě podle Jakubce roste poptávka hlavně po svislých fasádních clonách a venkovních žaluziích.

„Také podle prognóz ze zahraničních trhů oba tyto výrobky čeká v následujících letech rozvoj. Proto jsme se rozhodli k doposud největší investici v naší historii. Naši výrobu ve Vsetíně rozšíříme za více než 180 milionů korun z dosavadních 22 tisíc metrů čtverečních na 29 500 metrů čtverečních,“ uvedl.

Díky nové hale firma zvýší svou výrobní kapacitu o 100 procent u venkovních žaluzií a o 200 procent u svislých fasádních clon a vnitřních látkových rolet. Hala by měla být hotová příští rok. V následujících třech letech bude Climax investovat do rozšíření výroby celkem 250 milionů.

Na loňské hospodářské výsledky firmy měla vliv zejména její pozice na zahraničních trzích. Podíl vývozu dlouhodobě roste, loni činil 62 procent. Hlavními exportními trhy jsou země západní Evropy. Nové dceřiné společnosti založil Climax ve Francii a Švýcarsku, díky exkluzivnímu partnerství v Izraeli vyváží také na Blízký východ.

Climax nyní zaměstnává 428 lidí, o 30 více než loni. „Otevřením nové výroby vytvoříme dalších zhruba 50 nových pracovních míst. Aktuálně se nám nedostává především pracovníků ve výrobě, kam je prakticky nereálné najít kvalifikované zaměstnance. Poprvé v historii firmy také uvažujeme o možnosti zaměstnávání agenturních pracovníků. Chybějící pracovníky se také částečně snažíme nahrazovat automatizací výroby,“ řekl Jakubec.

Obrat roste firmě i letos. „Za první pololetí vzrostl obrat o 4,5 procenta oproti stejnému období minulého roku. Po pomalém začátku během chladných zimních měsíců se prodej rozběhl a v červnu jsme dosáhli historicky nejvyššího měsíčního obratu ve výši 127,7 milionu,“ uvedl.