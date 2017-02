Slabá koruna zamíchala cenami ojetin, zdražily až o čtvrtinu

Šestiletá Škoda Fabia stála před třemi lety v autosalonech AAA Auto v průměru 133 tisíc korun, dnes podobně vybavený vůz téže značky koupíte za 167 tisíc.

Osmiletá Škoda Octavia stála před čtyřmi lety v průměru podle Automodul.cz 155 tisíc, letos je o 34 tisíc dražší. A osmiletý Volkswagen Passat dokonce za tu dobu „podražil“ o 78 tisíc na 227 tisíc korun.

Ojetá auta jsou jedním z mnoha produktů, s jejichž cenami řádně zamíchaly měnové intervence, které Česká národní banka (ČNB) zahájila v listopadu 2013.

Nejenže slabší koruna zdražila dovoz ojetin ze zahraničí a zvýšila ceny na trhu, ale také se kvůli ní snížila nabídka. Pro řadu autobazarů je totiž výhodnější vykoupené auto prodat za hranice než ho nabízet v Česku.

Ojetiny jsou dražší, ale zlevní

Průměrná cena ojetého vozu stoupla od roku 2013 do loňska dle statistik společnosti Cebia o více než třicet tisíc ze 159 na 191 tisíc korun.

„V předchozích letech převažoval zájem zákazníků o ojetiny do 100 tisíc korun, když podíl tohoto cenového segmentu tvořil zhruba třetinu. Ten ale dlouhodobě klesal a v roce 2016 již převažoval zájem o vyšší cenovou kategorii – o vozy s prodejní cenou mezi 100 až 150 tisíci korunami,“ uvádí zpráva společnosti Cebia za minulý rok.

Od roku 2013 do loňska se zároveň zvýšil export ojetých aut ze 33 na 58 tisíc ročně. Vývoz tuzemských ojetin se tak stal pro autobazary zcela novým byznysem. A právě silný export se ukazuje jako hlavní příčina toho, proč u nás ojetiny zdražily a lidé za stejnou cenu kupují čím dál horší auta než v minulosti.

Otázkou je, co se stane v polovině roku, až ČNB přestane korunu uměle oslabovat. „Dosavadní regulace koruny podporovala především vývoz mladších českých ojetin do zahraničí. Tyto obchody deregulace znevýhodní a následně pravděpodobně způsobí jejich pokles,“ komentuje trendy v oblasti dovozu a vývozu ojetých vozů Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Podle něj lze očekávat, že s ukončením intervencí se sníží i cena ojetin. „Pokud by euro stálo 25 korun, cena dovážené ojetiny v ceně 200 tisíc korun by se snížila zhruba o 15 tisíc. To by mohlo vyvolat další vlnu zájmu o dovážené ojeté vozy,“ dodává Pajer.

„Pokračování exportu bude záležet na tom, jak moc se kurz eura propadne po ukončení intervencí. Věříme však, že jsme si téměř za tři roky vybudovali natolik silné vztahy s odběrateli, že je drobná změna kurzu od nákupu neodradí,“ myslí si Petr Vaněček z AAA Auto.

Zájem o stará auta neklesne

Jiným negativním důsledkem vysokých cen je skutečnost, že zákazníci mají větší zájem o ojetiny ze zahraničí starší deseti let. Průměrné stáří aut tak u nás dál roste navzdory rekordním prodejům nových osobních vozů.

Loni se do Česka dovezlo přes 80 tisíc ojetých aut starších deseti let, tedy zhruba dvojnásobek oproti roku 2013. Průměrné stáří aut v Česku loni dosáhlo 14,48 roku, takže vozový park oproti roku 2015 zestárl téměř o dva měsíce.

Ještě výrazněji je nárůst počtu nejstarších ojetin vidět v kategorii nad 15 let. V roce 2013 jejich podíl tvořil pět procent, loni 15 procent z celkových zhruba 164 tisíc ojetých aut, která byla do Česka dovezena.

Stáří vozového parku zajímá také stát, který má z převodu nejstarších aut do emisní třídy Euro 2 příjem do rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Loni poplatky klesly z 387 na 230 milionů korun. Je to dáno i tím, že ojetiny starší 10 let už často spadají emisně do kategorie, která není poplatkem za převod zatím zatížena.

Co přinese uvolnění kurzu z hlediska stáří vozového parku, není zcela jasné. „Pokud je nákup ojetin v zahraničí výhodnější, většinou to znamená větší příliv těch nejméně kvalitních a nejstarších vozů ve věku přes 10 let. Obdobný vývoj očekáváme i tentokrát,“ říká Vaněček.