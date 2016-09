ČNB jde po finančních poradcích, kteří prodávají pojištění jako spoření

Pamatujete si reklamu na „takové lepší spoření“? Populární kampaň na investiční životní pojištění má na svědomí Česká pojišťovna. Lidé byli masírováni řečmi o tom, jak je skvělé se pojistit a zároveň si něco spořit, to celé v jednom produktu.

Investiční životní pojištění - pro poradce z pohledu provize velice zajímavé - se tak začalo hojně prodávat jako spoření. To, co se tenkrát zdálo jako skvělý prodejní argument, je ale dnes pro sítě finančních poradců časovanou bombou.

Pravdomluvnost ve stylu pojišťovny

Naposledy na praktiky svých lidí doplatila společnost SMS finanční poradenství, která patří do desítky největších poradenských společností v Česku. ČNB ji pokutovala 400 tisíci korun zejména za klamavé obchodní praktiky při prodeji pojištění.

Nešvar v životním pojištění Největším problémem na trhu životního pojištění je dnes tzv. přepojišťování. Vysoké provize za pojistky (které dosahují i 200 procent ročního pojistného, tedy i desítky tisíc korun) totiž vedou některé poradce k tomu, aby smlouvy „přetáčeli“, tedy jednomu člověku uzavírali opakovaně nové smlouvy. Funguje to jednoduše. Pojišťovna získá nového klienta a vyplatí za něj provizi. Po dvou letech, kdy skončí takzvané storno období (po které musí poradce provizi v případě rušení smlouvy vrátit), o něj zase přijde. Poradce totiž původní smlouvu zruší a uzavře novou. Pojišťovna tak vyplatí vysokou provizi za smlouvu, která neběží tak dlouho, jak měla, a pojišťovna na ní tedy nemůže vydělat. Na vytvoření současného systému se nicméně v honbě za plněním svých obchodních plánů podílely samy pojišťovny. Na přepojišťování doplácí také klient. Často totiž neví, že v prvních letech jdou jeho peníze (tedy i ta část, která se má investovat) právě na výplatu provize poradce a že mu po brzké výpovědi smlouvy z tzv. odkupného nic moc nezbude.

Kromě zaměňování pojištění se spořením šlo také o tzv. přetáčení smluv, aniž by byli klienti upozorněni na rizika takového kroku. „...Při zprostředkovávání pojistného produktu investičního životního pojištění prostřednictvím svých podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů nepravdivě přirovnávala investiční životní pojištění ke spoření,..., nedostatečně informovala své klienty o nákladech souvisejících s uzavřením investičního životního pojištění a dále o nákladech souvisejících s ukončením stávající pojistné smlouvy investičního životního pojištění a následném uzavření pojistné smlouvy nové...,“ vyčetla centrální banka poradenské firmě ve svém rozhodnutí.

Firma se přitom při nedávných oslavách 15letého výročí existence na trhu kasala, jak jedná čestně. „Esemesku jsme zakládali v době, kdy ještě nebyla žádná konkurence. Založili jsme ji na čtyřech jednoduchých zásadách – svoboda, čestnost, otevřenost a pravdomluvnost. Tím, že se těmito zásadami skutečně řídíme, se asi nejvíce odlišujeme od konkurence, což je zřejmě hlavním důvodem naší dlouhodobé stability a pravidelného růstu,“ komentoval firemní jubileum statutární ředitel SMS finančního poradenství Zbyhněv Kawulok.

V červenci si centrální banka posvítila na poradenskou firmu Data Life. I ona klientům představovala životní pojištění spojené s investováním jako formu spoření. Za to a další prohřešky si vysloužila sankci ve výši 200 tisíc korun.

Největší pokuta za posledních několik let zatím padla letos na jaře, kdy Česká národní banka za klamavé praktiky při prodeji investičního životního pojištění potrestala pětimilionovým „flastrem“ finančně-poradenskou síť OVB (psali jsme zde).

„Společnost OVB Allfinanz... opakovaně prezentovala klientům písemně nebo ústně investiční životní pojištění jako spoření, spořicí produkty, resp. spořicí účty s tím, že se jedná o produkt, u něhož lze kdykoli vybrat vložené peněžní prostředky, (...) aniž by je současně upozornila zejména na to, že výše původně sjednaného pojistného, resp. jeho změna (snížení) a skutečná délka trvání smlouvy má, a to zejména v prvních letech trvání smlouvy, významný či zásadní vliv na možnou výši výběru peněžních prostředků,“ napsala ČNB ve zdůvodnění pětimilionové sankce (více o praktikách poradců OVB zde).

Propagace investičního životního pojištění Má obsahovat zřetelné upozornění, že existuje riziko kolísání aktuální hodnoty investice (investiční složky), a že tudíž obvykle není zaručena návratnost původně investované částky.

Nemá zamlčovat fakt, že se jedná o pojistný produkt.

Nemá zaměňovat pojmy „investice“ a „spoření“.

Pojištění nemá být klamavě přirovnáváno k produktům II. pilíře důchodového systému. Zdroj: Dohledový benchmark ČNB č. 5/2013

Vyplatí se klamat a platit za to pokuty

Že se ČNB snaží nešvary na pojistném trhu řešit, je bez debat. Otázka je, zda jsou její tresty dostatečně vysoké. Pro příklad: když poradce sjedná investiční životní pojištění s pojistným pro klienta 5 000 Kč měsíčně, pojišťovna za to firmě pošle provizi okolo 100 tisíc. Z toho pětina firmě zůstane, zbytek má poradce. Na pokuty v řádu statisíc (nebo milionů v případě velkých firem) tak není těžké si relativně rychle vydělat.

Druhá otázka spočívá v tom, zda ČNB měří stejným metrem i pojišťovnám, jejichž produkty poradci sjednávají. Někdy totiž nesou svůj díl viny na tom, jak je pojištění prezentováno.

Například v případě prohřešků OVB šlo podle informací iDNES.cz zejména o program Profi Invest České pojišťovny (ČP). Tedy pojištění Dynamik převlečené do exkluzivního kabátu pro OVB. ČP po dobu mnoha let nezveřejňovala poplatky u produktů životního pojištění, bez problémů přijímala do pojištění smlouvy s úložkami v řádu desítek tisíc měsíčně, často na nesmyslnou dobu. Poradce OVB velmi svérázně informovala o parametrech produktů: sazebník pro OVB mnoho let neobsahoval klíčové informace o výši počátečních a správních nákladů, tedy těch klíčových, účtovaných po celou dobu pojistné smlouvy v součtu ve výši bezmála 20 % z ročního pojistného. Interní materiál „Profi info České pojišťovny“ hovoří o spořicí složce Profi invest jako o běžném účtu. Přesto není nic známo o tom, že by ČNB vůči ČP jakkoli zasáhla.