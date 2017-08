ČNB poprvé od krize zvedá úroky. Zdražování půjček už začalo

Naposledy centrální banka zvedala úroky v únoru roku 2008. Zvýšení sazby, která nepřímo ovlivňuje výši půjček v komerčních bankách, očekával celý trh s jistotou, ale přesto velkým napětím. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí České národní banky v posledních letech.

Úrokové sazby Nastavením úrokových sazeb Česká národní banka ovlivňuje množství peněz v oběhu. Pro banky je dražší si s vyšší sazbou půjčovat a náklady proto přenášejí na své klienty. Základní repo sazba slouží ke čtrnáctidenním operacím, při kterých ČNB úročí bankám přebytečnou likviditu. Další z používaných sazeb je lombardní sazba. Za tu si komerční banky půjčují u ČNB, zvýšení sazby proto omezuje chuť bank si půjčovat.

ČNB zvýšení oznámila na svém webu. Nejdůležitější dvoutýdenní repo sazba vzroste od 4. srpna na 0,25 procenta. Současně banka rozhodla o zvýšení lombardní sazby o 0,25 procenta na 0,50 procenta. Koruna začala bezprostředně posilovat pod 26 Kč za euro a je nejsilnější od listopadu 2013.

Detaily rozhodnutí a také makronomickou prognózu představí ČNB na tiskové konferenci ve 14:15. Právě tyto detaily mohou rozhodnout o tom, kam se vydá koruna i sazby peněžního trhu.

Oznámení zahýbá s trhem spotřebitelských půjček, hypoték, ale i zhodnocení vkladů, které mají lidé v bankách. Hlavní ekonom Deloitte David Marek se přesto domnívá, že dopad bude omezený, protože zdražování už začalo dříve u hypoték. Banky už totiž s předstihem začaly svá očekávání přenášet do cen.

„Do sazeb už se to začalo promítat. Banky zapracovávají nejen toto, ale už také zvýšení sazeb v dalších kvartálech do klientských sazeb. Žádné velké drama se dít nebude,“ řekl iDNES.cz Marek.

Půjčky zdraží

Nicméně přesto by se podle ekonoma Davida Marka měl krok promítnout do zdražení všech spotřebitelských úvěrů, hypoték i vkladů v bankách. Není také vyloučeno, že komerční banky, mezi kterými je velká konkurence, využijí tuto příležitost ke zvýšení velmi nízkých úroků na spořících účtech, které dnes vklady zhodnocují jen minimálně. Doba, kdy banky lákaly na zhodnocení peněz ve výši několika procent a přitáhly tak k sobě masy nových klientů, je však pryč. Na to, aby se vrátila, stoupla úroková sazba jen kosmeticky.

Česká národní banka se ke zvýšení sazeb odhodlala kvůli rostoucí inflaci, faktorem je ale i výrazné zdražování nemovitostí a vznik potenciální bubliny na tomto trhu.

„ČNB ví o přemrštěných cenách nemovitostí ve velkých českých městech, kde si běžní lidé již nemohou dovolit nemovitost ani koupit na hypotéku, ani pronajmout za rozumnou cenu. Průměrná nemovitost stojí cca 11 průměrných ročních platů. ČNB může hypotečnímu trhu jen doporučovat, nemá sílu zákona,“ komentuje analytik​​ BH Securities Martin Vlček.

Druhým důvodem, proč banka zasáhla, je podle něj expirace splatnosti velkého množství krátkodobých dluhopisů na podzim tohoto roku. Získané peníze mohou spekulanti přesunout do jiných měn a oslabit tak českou měnu.

„Je to pouze nepatrná změna pro ekonomiku, mimo jiné kvůli tomu, že finanční trhy již před zvednutím tržně naceňovaly sazbu na cca 0,15 %, tedy tržní změna je pouze 0,1 %, čili zanedbatelná,“ dodal.