Trh s byty se přehřívá, varuje ČNB. Omezení hypoték dopadne i na úvěráře

Byty ke konci loňského roku podle zprávy o finanční stabilitě zdražily o 15 procent a banky loni na bydlení půjčily dvakrát více peněz než v roce 2009. Za poslední dva roky to bylo 153 miliard korun.

„Takto rychlý růst úvěrů není dlouhodobě udržitelný,“ uvedla banka. Největším současným rizikem je podle ní pokračování roztáčení spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení. Rizikem jsou podle ní i masivnější investice bank do developerských projektů.

Ceny nemovitostí jsou nadhodnocené Ceny nemovitostí v ČR překonávají postupně svá maxima, přičemž růst cen nemovitostí je největší v EU, upozornila ČNB. Podle ředitele samostatného odboru finanční stability ČNB Jana Fraita jsou ceny bytů nadhodnocené. "Ceny nemovitostí se již loni dostaly na maxima a čísla za první čtvrtletí ukazují, že byla maxima překročena. Růst cen je tak nejrychlejší v EU a podle našich analýz jsou ceny bytů v ČR mírně nadhodnocené," uvedl Frait. Rovněž tempo růstu objemu úvěrů na bydlení je podle něj velmi rychlé a roste zároveň průměrná částka úvěrů. Podle samotné zprávy ČNB meziroční růst bydlení ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku o 11 procent patřil mezi nejvyšší v EU. Tempo růstu cen bytů zároveň podle zprávy výrazně převýšilo tempo růstu mezd.

Centrální bankéři proto začali konat, alespoň verbálně. Zákon, kterým chce úvěrový trh zpřísnit, totiž zatím leží ve Sněmovně. ČNB delší dobu prosazuje zpřísnění ukazatele LTV, který poměřuje úvěr k hodnotě nemovitosti. Od letošního dubna se zvýšil podle loňského rozhodnutí na 80 procent, jde však o doporučení a banky se jím nemusí řídit. A právě to chce centrální banka změnit. Žadatelé o hypotéku by tak museli mít po ruce vlastní prostředky. Než se ale plán podaří prosadit, mění alespoň doporučení.

ČNB nyní rozhodla, že rozšíří doporučení na všechny poskytovatele úvěrů, nejen banky. Efekt opatření vyhodnotí banka v prosinci. Také nebankovní firmy by měly brát ohled na to, aby půjčka na bydlení nepřesáhla doporučenou hranici. Ta říká, že banka by neměla schválit půjčku, která sahá nad 90 procent hodnoty nemovitosti a nad 80 procenty smí poskytnout jen patnáct procent nových hypoték. Tedy při ceně bytu 2 miliony korun by neměla banka půjčit víc než 1,8 milionu korun, resp. 1,6 milionu korun.

Podle expertů povede omezení k růstu úrokových sazeb, ke kterému došlo v menší míře už po vydání minulého doporučení.



Podle centrálních bankéřů nicméně už zpřísnění doporučení LTV pro banky od letošního dubna přimělo finanční domy k obezřetnějšímu půjčování. Jenomže teď se zdá, že odmítnutí zájemci o hypotéku šli žádat jinam. A patrně za vyšší úroky.

„V případě nefinančních podniků banky naopak přistoupily k uvolnění úvěrových podmínek v reakci na příznivý výhled vývoje ekonomiky, konkurenční tlak, nízké náklady financování a dobrou likvidní pozici,“ zmínila zpráva.

Nově se tak doporučení bude vztahovat i na další úvěry, které jsou klientovi poskytnuty poté, co získá hypoteční úvěr.

Vývoj všeobecných úvěrových podmínek.

Odkládejte na horší časy

Komerční banky budou muset příští rok kvůli rizikům plynoucím z hypoték také odkládat více peněz na „horší časy“. Česká národní banka totiž zvýšila rezervu na ochranu úvěrového trhu, takzvanou sazbu proticyklické kapitálové rezervy, pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry na jedno procento ze současných 0,5 procenta. Zveřejněné rozhodnutí je platné od července 2018 na rok. Důvodem je pokračování rychlého růstu úvěrů a potřeba tvorby rezerv pro horší časy.

ČNB také testovala odolnost bankovního sektoru pro případ recese. Došla k závěru, že tuzemský finanční sektor zůstává stabilní a odolal by i nejtěžším šokům v podobě silné recese. Největším rizikem jsou právě hypotéky.