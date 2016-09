Krize v praxi: bonus 50 tisíc, když do firmy přivedete nového zaměstnance

1. FrostFood, potravinářství, Královéhradecký kraj: Náborové příspěvky jsou nanic

„Náborové příspěvky nefungují, respektive nejsme v jejich výši schopni konkurovat automobilce. Vzhledem k nedostatku výrobních pracovníků jsme byli nuceni odříci některé nové zakázky, což za 20 let, co se pohybuji v tomto sektoru, nepamatuji. Když vidím socialistické řešení nezaměstnanosti na severní Moravě generované naší vládou, která místo podpory mobility pracovní síly v rámci České republiky raději vyplácí nesmyslné miliardy všech různých rádoby sociálních podpor, tak mi je hodně smutno,“ říká šéf firmy Jiří Vlček.

2. Motor Jikov, autoprůmysl, Jihočeský kraj: 50 tisíc za nového zaměstnance

„Výbornou zkušenost máme s doporučením našich zaměstnanců na přijetí nových lidí. Takto doporučení zaměstnanci bývají kvalitní a dlouhodobě stabilní. Zaměstnancům vyplácíme za nábor odměnu ve výši 50 000 Kč za kvalifikovaného zaměstnance. V případě, že jsou určitá pracovní místa těžko obsaditelná, vyplatíme odměnu za nábor i za nového člověka bez kvalifikace, a to ve výši 20 000 Kč.“

3. Pozemní stavitelství Zlín, stavebnictví, Zlínský kraj: „Rotující“ pracovníci

„Na trhu práce ‚rotují‘ převážně pracovníci, kteří nepředstavují pro firmy znatelný přínos. Snahou naší společnosti proto je udržet zaměstnance, zejména ty kvalitní a mladé. Získat nové absolventy učebních stavebních oborů je téměř nemožné. Nedostatek pracovníků řešíme také formou akvizice společností, které jsme si dlouhodobě vytipovali,“ říká ředitel Miroslav Lukšík.

4. Juta, textilní průmysl, Královéhradecký kraj: Půjčky zaměstnancům fungují

„Před dvěma lety jsme se rozhodli rozšířit poskytování půjček do výše 300 tisíc korun bez úroků. Nemohli jsme se dívat na lichvářské úroky, za které si naši zaměstnanci půjčovali peníze. Funguje to úžasně.

Dnes máme rozpůjčovány desítky milionů korun a jsme hrdí na to, že dohodnuté měsíční splátky se pravidelně vracejí zpět,“ říká majitel textilky Juta Jiří Hlavatý.

5. Isolit-Bravo, autoprůmysl, Pardubický kraj: Kuřárna jako netradiční benefit

„Zkusili jsme toho hodně, ale jsme přesvědčeni, že pomohl kvalitní aktivní nábor a přitažlivost firmy, která má duši. V červnu a červenci jsme plošně zvedli všechny mzdy až o dva a půl tisíce. Také jsme vybudovali legální kuřárnu a řadu dalších maličkostí,“ říká personalista Isolitu-Bravo Milan Žemlička.

6. Tieto, informační technologie, Moravskoslezský kraj: Zaměřujeme se na ženy



„Letos jsme už nabrali více než 300 nových zaměstnanců, stejně jako za celý minulý rok. Intenzivně pracujeme se žáky základních škol a studenty SŠ a VŠ. Speciálně se zaměřujeme taky na ženy. Podporujeme nebo přímo organizujeme ,holčičí‘ IT workshopy, v jejichž rámci se ženy učí základy programování. V ostravské pobočce nyní zaměstnáváme 18 procent žen,“ sdělila firma.

7. Amazon, logistika, Středočeský kraj: Až 120 tisíc na vzdělání

„Zdaleka nejžádanějším benefitem je svozová doprava pohodlnými autobusy s wi-fi na palubě do zaměstnání a z něj zdarma, kterou využívá 97 procent našich zaměstnanců v Dobrovízi. Amazon nabízí také inovativní benefity, jako je program Career Choice, který uhradí 95 procent nákladů na vzdělání a učebnice. Během čtyř let může tato podpora činit až 120 tisíc korun. Zaměstnanci mají pitný režim na pracovišti zdarma a dotované teplé jídlo za 25 korun,“ říká firma.

8. ČNES, dopravní stavby, stavebnictví, Středočeský kraj: Žádné benefity

„Máme neobsazeno 60 míst, nejvíce poptáváme strojníky, stavbyvedoucí a veškerá řemesla. Nejsou a nebudou. Zaprvé selhalo učňovské školství a zadruhé všichni chceme být MBA. Zaměstnanecké benefity jsme nezavedli a zavádět nebudeme. Půl života jsem prožil za socialismu a vím, jaké to je, když se republika nebo kdokoliv snaží někoho organizovat. Od odměny je mzda a za mzdu si každý má pořídit to, co potřebuje,“ říká předseda představenstva Vladimír Dráb.

9. ICOM transport Jihlava, doprava, Vysočina: Lákají na Mareše

„Pro řidiče je nezanedbatelným lákadlem kvalita vozového parku, velmi nízký věk techniky. Naši řidiči používají k výkonu své práce vozy Mercedes-Benz. Řidič se může plně věnovat pouze své profesi, nemusí řešit opravy ani žádné jiné nepředvídatelnosti. Všechny nové vozy mají klimatizaci. Plochy na kamionech a autobusech využíváme k náboru, jehož originální grafické ztvárnění realizoval Štěpán Mareš,“ říká předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová.

10. Resort Valachy Velké Karlovice, cestovní ruch, Zlínský kraj: Chtějí jen přivýdělek

„Dnešní mladá generace má sice zájem o přivýdělek na brigádách, ale nechce se vázat stálou pracovní smlouvou. Největší poptávka je po kuchařích, číšnících, servírkách, také kvalitních recepčních,“ říká ředitel resortu Tomáš Blabla.