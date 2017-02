Opravdu přichází roaming zdarma? Operátoři ještě poslední slovo neřekli

Od půlky června budou Češi volat, psát SMS a čerpat mobilní data v jiných zemí Evropské unie bez přirážky. Tak, jako by byli doma. Stav, se kterým se počítá už déle než rok, umožní středeční dohoda na poslední potřebné legislativní úpravě. Tou je stanovení stropů pro velkoobchodní ceny - tedy sumy, které si platí mezi sebou operátoři za své klienty využívající zahraniční sítě.

„Tohle je poslední díl skládačky. K 15. červnu budou Evropané mít možnost cestovat po EU bez poplatků za roaming. Zároveň jsme také zajistili, že operátoři budou schopni dále soutěžit o to, kdo bude mít co nejlákavější nabídku pro zákazníky ve svých domácích zemích,“ řekl k dohodě místopředseda komise pro digitální jednotný trh Andrus Ansip (podrobněji jsme psali zde).

Navzdory jeho optimistickému výhledu ale stále ještě zůstává poměrně dost nejasností o tom, jak bude nový systém v praxi vypadat. Záležet bude, jak se k tomu postaví operátoři.

Logickou volbou českého telekomunikačního zákazníka by v půlce června bylo dát trojlístku českých operátorů sbohem a přejít například k polskému T-Mobilu, který nabízí bez úvazku za v přepočtu 155 korun měsíčně neomezené volání, SMS a 10 gigabajtů dat (o dalších nabídkách na polském trhu jsme psali zde) . A protože poplatky skončily, mohl by ho normálně používat doma v Česku.

Tím by však svého nového operátora přivedl na buben. Poláci by totiž nemohli českému klientovi účtovat nic navíc (maloobchodní ceny jsou od června stejné doma i venku), čeští síťoví operátoři by však zároveň polskou firmu zkasírovali za služby čerpané jejím klientem ve svých sítích (velkoobchodní ceny se účtují dál).

Podle ve středu přijaté regulace by jí za každý prosurfovaný gigabajt mohl naúčtovat až 7,7 eur. Pokud by tedy český klient prosurfoval byť jen jeden gigabajt, už by Poláci museli českým operátorům zaplatit víc, než od svého českého klienta dostanou za měsíc.

Klíčová bude fair use policy

Na takovou situaci samozřejmě v Komisi od začátku pamatovali a proto souběžně vznikala i pravidla tzv. politiky přiměřeného využívání (fair use policy - FUP). Jejím účelem bylo de facto zabránit vzniku jednotného nabídkového trhu a zachovat systém trhů národních. Tak, aby roaming zůstal hlavně na dovolené či služební cesty.

Loni na podzim Evropská komise navrhla, aby byl bezplatný roaming na 90 dní v roce (psali jsme zde). Tento návrh však neprošel a v půlce prosince přijala Komise prováděcí nařízení obsahující mnohem komplikovanější definici.

Podle ní bude moci operátor znovuzavést roamingové poplatky poté, co za čtyřměsíčním období zjistí, že klient pobývá nebo konzumuje služby víc v zahraničí než doma. Nebo, že SIM kartu aktivuje pouze zřídka a to vždy jen pro roaming. Zároveň nadměrnou konzumaci dat v zahraničí ošetřuje vzorec poměřující cenu tarifu a právě včera schválených velkoobchodních dat.

To je pro běžného uživatele k uhlídání mnohem komplikovanější než původně navrhovaný devadesátidenní limit. Záležet tak bude na tom, jak tato komplikovaná pravidla zpracují a následně budou vymáhat operátoři.

„Operátor má zákonnou povinnost tuto úpravu srozumitelně promítnout do svých smluvních podmínek. Čili z ceníku nebo všeobecných podmínek by zákazník měl být schopen zjistit, jaká přesná pravidla se na jeho volání v zahraničí budou vztahovat,“ vysvětluje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Martin Drtina.

Jak bude vypadat ve finále praxe - a zda se vůbec stane bezplatný roaming běžnou věcí - tak závisí na odpovědích na několik otázek:

1 Jak operátoři zapracují do podmínek fair use policy?

Jak konkrétně to jednotliví operátoři provedou, zatím říci nechtějí. „Zatím zvažujeme možnosti a formu implementace, více informací v tuto chvíli poskytnout nemůžeme,“ řekla mluvčí T-mobilu Martina Kemrová a podobně mluví i konkurence.

Vzhledem k tomu, jak se dnes snaží operátoři využít každé skulinky v prolobbované legislativě k tomu, aby získali nad zákazníkem navrch (ukázkovým případem jsou jednostranné změny smluv), lze očekávat, že kreativní budou i v adaptaci komplikované fair use policy pro roaming. Uplatňování ze strany operátorů tak může vyústit opět v dost práce pro ČTÚ.

2 Nezmizí roaming z nejužívanějších tarifů úplně?

Zároveň pesimisté upozorňují na to, že konec roamingových poplatků může být i koncem roamingu jako takového. Komise totiž nepřikazuje roaming nabízet ke každému tarifu.

V českém prostředí, které v Evropě vyniká v tom, že všichni tři hráči nabízejí hlavní tarif za na chlup stejných 749 korun, by nepřekvapilo, kdyby třeba najednou ze všech tří zmizel roaming. A zůstal by jen u menšinových tarifů, na které by případně šel ten hlavní pro potřeby roamingu po výslovném svolení uživatele přepínat.

Ovšem za vyšší nebo extra ceny oproti hlavnímu tarifu. Něco podobného už dnes koneckonců dělá společnost O2, která (navíc automaticky) přepíná při přihlášení do cizí sítě tarif Nadlouho na jinak účtovaný tarif Nahlas (psali jsme zde).

3 Budou operátoři žádat o povolení poplatky znovu zavést?

Již delší dobu používají operátoři proti bourání roamingových poplatků argument: sníží nám příjmy, které si budeme muset vzít někde jinde.

Komise na to ale pamatuje. Pokud by zrušení roamingových poplatků přivedlo operátory opravdu do úzkých, může „pomoci“ národní regulátor.

„V případě, kdy by po zavedení neomezených datových tarifů, nebo významném navýšení datových objemů a zlevnění cen těch současných začali mít operátoři dojem, že evropská regulace ohrožuje jejich domácí cenové modely, mají právo regulátora požádat o možnost uplatňovat příplatky k regulovaným cenám,“ vysvětluje mluvčí ČTÚ Drtina.

Další riziko pro bezpřirážkové volání z dovolené tak teoreticky představuje možnost, že operátoři dovedou přesvědčit regulátora o tom, že je nová pravidla poškodila a on jim tak dá výjimku a dovolí příplatky opět účtovat.