COOP tlačil na dvě stě dodavatelů. Poškození mohou žádat „bolestné“

Dopis vypovídající o nekalém jednání rozeslal COOP Centrum družstvo v prosinci 2016 více než dvěma stovkám výrobců a distributorů potravin a spotřebního zboží. Žádal plošné snížení základních nákupních cen pod pohrůžkou vylistování (vyškrtnutí) 30 procent odebíraného sortimentu. Část dodavatelů na podmínky kývla.



„Úřad tuto nekalou obchodní praktiku zachytil bezprostředně poté, kdy došlo k odeslání předmětného dopisu. V krátké době po předběžném prošetření věci zahájil správní řízení, které bylo možné v řádech několika týdnů ukončit přijetím závazků,“ uvedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Pokutě se řetězec vyhnul. COOP Centrum družstvo, které zajišťuje nákup pro zhruba 1 800 družstevních prodejen v Česku, slíbilo, že vztahy s dodavateli napraví. „COOP Centrum se od zmiňovaného dopisu zdrželo jakýchkoliv jednání vůči dodavatelům, která mu byla ÚOHS vytýkána,“ řekl iDNES.cz generální ředitel Josef Plesník. Firma je připravena s dodavateli jednat o kompenzacích, pokud do 31. 12. 2018 prokáží, že došlo ke změně jejich hospodářských výsledků (ztrátě) za letošní rok kvůli přijetí návrhu na snížení prodejních cen.

Běžná praxe

Podle anonymního zdroje z trhu jsou podobné podmínky běžnou praxí, ale většinou se obchodní partneři nedohadují písemně. „Je to normální praktika, ostatní obchodní řetězce vytvářejí ještě větší tlak. COOP udělal tu chybu, že požadavek poslal písemně. My máme zkušenost, že je s ním snazší domluva než s těmi, které nejsou v českých rukou,“ řekl mimo záznam obchodní zástupce jedné z významných potravinářských firem, která do řetězce dodává a dopis rovněž obdržela.

Obchody za hranou Vydírání, arogance. Nejvíce na nás tlačí Lidl a Kaufland, naříkají výrobci

„Určitě nebudeme žádat žádné kompenzace,“ dodal zdroj. Podle něj se obecně situace v jednání s obchodními řetězci přiostřila v souvislosti se zákonem o významné tržní síle, který řetězce přiměl, aby do smluv nezahrnovaly nejrůznější přirážky nebo bonusy za obrat. „Své úsilí ale přesouvají do základní ceny a nutí řetězce zlevňovat,“ dodal s tím, že v těchto praktikách patří mezi nejaktivnější hráče především diskontní sítě.

Podle jiného zdroje z firmy, která dodává do prodejen COOP nápoje, šlo o standardní jednání a žádné bolestné si firma nárokovat nebude.

Ředitel Josef Plesník iDNES.cz vysvětlil, že si COOP dopisem chtěl zajistit takovou výši nákupních cen, které by alespoň částečně přispěly ke konkurenceschopnosti a provozuschopnosti prodejen, často situovaných do těch nejmenších vesnic České republiky. Zhruba třetinu prodejen musí členská družstva dotovat, protože jsou ztrátová.

„Obchodním partnerům jsme zároveň navrhli, že bychom v roce 2017 společně rádi optimalizovali obchodovaný sortiment výrobků s ohledem na velikost prodejních ploch našich prodejen,“ uvedl Plesník. Nejmenší prodejny mohou reálně nabízet maximálně dva tisíce položek zboží, přitom družstvo obchoduje s 90 tisíci položkami.

Milionové hříchy

Nejde o první rozhodnutí ÚOHS podle zákona o významné tržní síle. Po novelizaci se v srpnu zavázal narovnat vztahy s dodavateli také řetězec regionálních prodejen Hruška. Tomu úřad vyčítal méně závažná pochybení. Síť například v některých případech neuzavírala písemné smlouvy a měla smluvně ukotveno, že dodavatel nemůže s pohledávkami operovat bez souhlasu obchodního řetězce.

Zřejmě nejvíce v souvislosti s kontrolami dodržování zákona rezonovala pokuta přes 22 milionů korun pro řetězec Kaufland, kterou úřad udělil v roce 2013. Později ji však zamítl krajský soud v Brně. Kaufland sjednával podle úřadu s většinou dodavatelů smlouvy o splatnosti nad 30 dní včetně „slev“ při dřívějších platbách. Dále si nezákonně smluvně ukotvil s 95 procenty dodavatelů poplatky při postoupení pohledávek.