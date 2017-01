Bilance čerpání evropských peněz: Česko získalo o 80 miliard navíc

ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 123,8 miliardy korun a odvedla do něj 44,2 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z Evropské unie.

Vývoj čisté pozice (koruny) 2004 - 7,3 mld. 2005 - 2,0 mld. 2006 - 6,9 mld. 2007 - 15,2 mld. 2008 - 23,8 mld. 2009 - 42,3 mld. 2010 - 47,9 mld. 2011 - 30,8 mld. 2012 - 73,8 mld. 2013 - 84,8 mld. 2014 - 75,3 mld. 2015 - 150 mld. 2016 - 79,6 mld.

Významnou úlohu ve výsledné pozici ČR podle ministerstva loni sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které činily 88 miliard korun. Další významnou položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku za 32,3 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR zaplatila do rozpočtu unie 473,4 miliardy korun a získala z něj 1,1 bilionu korun. Česko tak dosud získalo z EU o 639 miliard korun více, než do něj odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2015 země, které vstoupily do EU v roce 2004 spolu s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje o původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie a Itálie.

V roce 2015 tak bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu tradičně Německo, které odvedlo přes 14 miliard eur (zhruba 378 miliard Kč) více, než z něj dostalo. Naopak největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 9,5 miliardy eur více, než do něj odvedlo.