ČSA posílí svou pozici ve Švédsku, otevírají spojení do Malmö

Ceny začínají na 1 970 Kč za jednosměrnou letenku a 3 382 Kč za zpáteční včetně tax. Na linku nasadí ČSA turbovrtulové letadlo ATR 72, létat se bude v úterý, středu, čtvrtek a sobotu.

Malmö je třetím největším švédským městem. Dosud většinou lidé cestující do této oblasti létali do Kodaně a následně přejeli po mostě přes Öresund. Letiště v Malmö dosud využívají hlavně nízkonákladoví dopravci, velmi silné spojení kvůli vysokému počtu imigrantů v této oblasti má například na Balkán. Do Malmö z Prahy létal krátce Wizz Air v roce 2010, linka vydržela jen pár měsíců.

ČSA se ve Švédsku snaží uchytit čím dál více. Zatímco dlouho firma létala jen do Stockholmu, postupně přibyly v posledních letech další linky, od příštího letového řádu navíc navýší počty spojů. Linka do Stockholmu bude létat od konce března každý den, navýší se i počty spojů do Göteborgu na dvakrát denně. Tam ČSA létají jednou přes Hamburk, od března přibude i přímé spojení.

Od letního letového řádu se obnoví i spojení, kterému mnozí nedávali šanci: linka Praha – Vaxjö – Linköping – Praha. Podle ČSA loňské letní výsledky ukázaly, že je trasa rentabilní, a proto ji na léto opět spustí.