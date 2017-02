ČSSD míří mimo terč. Analytici i opozice odmítají progresivní zdanění

ČSSD navrhuje ve svém volebním programu zavést čtyři daňové sazby pro daň z příjmu fyzických osob. Sazba by rostla s výší výdělků. Progresivní zdanění navrhuje ČSSD i u firem.

„Progresivní zdanění se obvykle používá ke snížení příjmové nerovnosti. ČR je přitom zemí, kde jsou jedny z nejnižších rozdílů v příjmech nejen v Evropě, ale na celém světě. Navíc i současný systém je díky slevám na dani mírně progresivní,“ řekl hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Progrese u korporátních daní podle něj také není nejšťastnějším řešením, v podstatě by šlo o trest za úspěch a motivaci ke zdanění příjmů jinde než v ČR.

„Návrh sociální demokracie míří mimo terč,“ uvedl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Míra progresivity daně z příjmu v ČR nevybočuje ze standardu zemí EU. Je vyšší než v Německu nebo v zemích, jako je Polsko nebo Maďarsko. Daňový systém v ČR je podle něj navíc poměrně dobře nastaven z hlediska redistribučního tlumení nepříznivých dopadů příjmové nerovnosti. Ukazatel míry nerovnosti, tzv. Giniho koeficient, je po zohlednění daní a sociálních transferů nižší než ve všech zemích EU kromě Slovenska a Slovinska. Míra ohrožení chudobou je pak v ČR vůbec nejnižší ze zemí EU, dodal.

Daně podle ČSSD Do hrubého měsíčního příjmu 30 000 korun by podle návrhu ČSSD daň měla být 12 procent, naopak u výdělků nad 50 000 korun měsíčně by daň měla být 32 procent. Sazby daně u firem by podle výše zisku měly být 14, 19 nebo 24 procent. Daně by tak měly podle ČSSD klesnout více než 90 procentům zaměstnanců a 99 procentům firem. V současnosti je v Česku u zdanění firem jednotná 19procentní sazba a u příjmů fyzických osob 15procentní.

„Zavedení progresivní daňové sazby pro fyzické osoby ve čtyřech pásmech považujeme za opravdu nešťastné. Už teď máme poměrně komplikované zdanění u fyzických osob,“ upozornila partnerka společnosti TPA Jana Skálová.

Není podle ní pravda, že je v ČR sazba daně 15 procent. Při použití superhrubé mzdy je zdanění přes dvacet procent hrubé mzdy zaměstnance. Zavedení čtyř sazeb ještě více zkomplikuje celý daňový systém. Tři sazby pro firmy povedou k tomu, že podnikatelé budou mít zájem rozdrobit své aktivity do více právnických osob a využít tak nejnižší sazby daně, podotkla.

Navržené změny v daních je podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška třeba hodnotit v kontextu ekonomického programu ČSSD, o němž se toho zatím moc neví. Zabývat se daněmi, aniž byl definovaný cíl změn v daních, je jako stavět dům od střechy. „Budeme podporovat zaměstnanost v montovnách, nebo znalostní ekonomiku? Je cílem nastavit pro malé firmy daňovou bariéru, aby se jim nevyplatilo růst? Nebo daňové změny žádný ekonomický cíl nemají a jde jim jen o návrat k rovnostářské společnosti, jaká zde existovala před třiceti lety?“ dotázal se.

ČSSD navrhuje více zdanit vyšší platy:

Snížila by se motivace lidí pracovat, protestuje opozice

Pravicová opozice i vládní KDU-ČSL odmítají návrhy ČSSD na zavedení daňové progrese. Podle ODS, TOP 09 i lidovců by sociálnědemokratický návrh způsobil zvýšení daní. To by snížilo motivaci pracujících lidí a mohlo by to ohrozit i českou konkurenceschopnost.

„Český daňový systém potřebuje hlavně zjednodušení a stabilitu. Návrhy ČSSD jdou úplně opačným směrem. Daňová politika ČSSD zaměřená proti lidem se středními a vyššími příjmy je zcela chybná. Daně mají klesnout všem, nejenom někomu,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. Plány sociálních demokratů podle něj komplikují daňový systém a jdou proti aktivním lidem.

„V podstatě ten návrh říká: Nedělejte, nebo budete muset platit více daní,“ řekl novinářům předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Zavedení progrese by také podle něj zkomplikovalo situaci jak daňovým poplatníkům, tak daňové správě. Dopady by to podle něj mělo i na celou českou ekonomiku. „Pro bohatnutí a konkurenceschopnost země je nesmírně důležité, zda tady budou příznivé podmínky pro produkci s vysokou přidanou hodnotou. Tenhle návrh výrazným způsobem zdražuje cenu vysoce kvalifikované práce, a tím v podstatě posílá celou zemi do chudoby,“ uvedl.

Proti sociálnědemokratickým návrhům se staví i lidovci. Návrhy ČSSD v daňové oblasti jsou populistické a především nemají ratio, uvedl na twitteru místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka. „Rozumné je daně nezvyšovat a nechat peníze rodinám přes vyšší slevy,“ dodal. Lidovci podle něj chtějí zvyšovat daňové slevy na děti a zrušit příjmovou hranici 68 000 korun pro daňové bonusy na děti a na poplatníka.