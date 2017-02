Česko hlásí historický rekord: nezaměstnaných je pouze 3,6 procenta

Zaměstnanost se meziročně zvýšila o 111 tisíc lidí na 5,187 milionu lidí. Nezaměstnanost podle statistických dat klesla meziročně o 0,9 procentního bodu. Nezaměstnaných bylo v Česku na konci loňského roku 192 500, což bylo meziročně o 44 400 lidí bez práce méně. Vedle těchto dat však existuje ještě dalších 127 100 lidí, kteří nepracují, práci si aktivně nehledají, a nesplňují tak podmínky ČSÚ pro zahrnutí do počtu nezaměstnaných.

Mezi nezaměstnanými převažovaly ženy (101 900). Statistici upozornili na velký pokles počtu lidí, kteří jsou nezaměstnaní déle než rok. Meziročně jich ubylo 40 100 a v posledním kvartále jich zůstávalo bez práce déle než rok 74 800.

Podle ekonoma ČSOB Petra Dufka s růstem zaměstnanosti a s pokračujícím nedostatkem nových pracovníků roste tlak na růst mezd. „Je velmi pravděpodobné, že tempo mezd letos dále zrychlí, i když zaměstnanost už poroste výrazně pomaleji než loni. Ostatně lidí bez práce ubývá a firmy už téměř nemají kde nové zaměstnance sehnat,“ dodal. Nezaměstnanost se podle něj na konci letošního roku sníží na zhruba 3,3 procenta, zatímco růst mediánu mezd může atakovat hranici šesti procent.

Počet podnikatelů roste

Mezi více než pěti miliony pracujícími převažují zaměstnanci, jejich počet koncem roku stoupl na 4,283 milionu. Rostl také počet podnikatelů, kterých v Česku bylo 904 200. V této kategorii výrazně vzrostl počet podnikatelů bez zaměstnanců, a to meziročně o 45 800 na 713 800. Naopak počet podnikatelů se zaměstnanci klesl téměř o 10 000 na 162 000. Ubylo i pomáhajících rodinných příslušníků, kterých v posledním kvartále loni bylo 28 500.

Na růstu počtu zaměstnaných lidí se podílejí především ženy, kterých meziročně přibylo 78 600. Co se týče věkových kategorií, nejvýraznější nárůst zaznamenala skupina čtyřicetiletých a starších, kterých meziročně přibylo 109 700. Výrazně, a to o 40 600 lidí, stoupl také počet pracujících ve věku 60 a více let. Naopak mezi 35 až 39letými lidmi ubylo 26 500 pracujících.

ČSÚ zveřejňuje obecnou míru nezaměstnanosti 15letých až 64letých lidí, která je podílem nezaměstnaných k pracovní síle, tedy součtu zaměstnaných a nezaměstnaných. Úřad práce uvádí podíl nezaměstnaných osob, tedy počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku. Dosažitelný je přitom takový uchazeč o zaměstnání, který nemá objektivní překážku pro přijetí zaměstnání a může bezprostředně nastoupit. Nejde například o člověka uznaného dočasně neschopným práce, osobu na mateřské nebo rodičovské dovolené, účastníka rekvalifikačního kurzu nebo člověka ve vazbě (do šesti měsíců).

Podle výpočtu Úřadu práce ČR nezaměstnanost v Česku v prosinci stoupla na 5,2 procenta z listopadových 4,9 procenta. Bez práce bylo 381 373 uchazečů, což byla nejnižší prosincová hodnota od roku 2008.