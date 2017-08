Výrobci ve sladkostech snižují obsah cukru. Ale zmenšují i výrobky

Pro člověka milujícího KitKat nebo Margot půjde asi o nepatrnou změnu. Nejspíš ji ani nezaznamená, ale stejně mu o trošku vylepší jídelníček. Přece jen není úplně jedno, jestli v malé čokoládové tyčince sní dvě kostky cukru, nebo tři a půl.

Celosvětový tlak na konzumaci zdravějších potravin, v jehož rámci hrozí v čím dál více zemích zavedení daně z cukru, nutí nadnárodní výrobce sladkostí podnikat vstřícné kroky. Pozvolna zbavují své často přeslazené výrobky cukru. Anebo je alespoň zmenšují, což je druhá cesta, jak „vyhovět“ vnějšímu tlaku.

Užitek z toho mají i čeští spotřebitelé bez ohledu na to, že od tuzemských politiků mnoho volání po dani z cukru zatím nezaznívá. Na pultech obchodů je k mání například populární tyčinka KitKat soznačením „nyní více kakaa a mléka“, která má o tři procenta cukru méně. Zatímco původně podíl cukru dosahoval 49,4 gramu ze 100 gramů, nyní je to 47,8 g.

Nynějšímu kroku u KitKatu předcházelo „zhubnutí“ tyčinky ze 45 gramů na 41,5. Snížil se díky tomu obsah cukru v jedné porci, protože se zmenšila její velikost. Podle Nestlé byla důvodem takzvaná harmonizace po celé Evropě. Ta byla však vyvolána snahou splnit výživová doporučení Světové zdravotnické organizace.

„Globálně se Nestlé zavázalo snížit obsah cukru ve svých výrobcích do konce roku 2020 o pět procent. Tento závazek platí i pro Českou republiku a postupně zde bude uskutečňován. Již nyní jsou na trhu například snídaňové cereálie Nestlé se sníženým obsahem cukru,“ popisuje mluvčí Nestlé Andrea Brožová. Dodává přitom, že závazek snížit cukr se bude týkat i místních cukrovinek prodávaných pod značkami Orion či Jojo.

Dvanáct tun v margotkách

Změny jsou zatím spíše kosmetické. Tyčinku Margot v klasické verzi dnes tvoří z 52,5 procenta cukr. Její nová varianta chudší o půl gramu cukru právě nyní míří do obchodů.

Nově nese označení „s kokosem“, jehož obsah je nyní vyšší. (Pozor, neplést s Margot Duo kokosová, která má ještě o něco méně cukru už od počátku a se svou padesátigramovou hmotností je prý orientována na ženy.)

Půl gramu sice není moc, ale Brožová se snaží vypíchnout aspoň to, že pro všechny pojídače margotek v Česku to dohromady za rok dělá 12 tun cukru. Navíc půlka této čokoládové tyčinky, což je doporučená porce podle výrobce, obsahuje více cukru, než by měl člověk do sebe dostat v nejlepším případě podle doporučení Světové zdravotnické organizace.

Jaká značka bude další na řadě s odlehčením, nechce Nestlé prozradit. Na vývoji se podle mluvčí pracuje v továrnách Sfinx v Holešově a v provozech Zory Olomouc. A dlouho to trvá kvůli tomu, že jde údajně z hlediska výroby o náročnou změnu receptury.

Trochu odlehčené sladkosti se objevují i u konkurence, obřích výrobců Mondelez či Mars. „Soustředíme se především na naše globální značky, jako je Oreo či BeBe Dobré ráno/belVita. V letošním roce jsme například o téměř 20 procent snížili obsah cukru u produktu Milka Choco Cow,“ popisuje Gabriela Bechyňská, mluvčí společnosti Mondelez, výrobce značek jako Milka, Oreo či Toblerone.

Dvě verze, sladší a méně sladkou, také výrobce nabízí v případě sušenek Bebe Dobré ráno kakaové. Spotřebitel se tak může rozhodnout, zda si dá v padesátigramovém balení sušenek dvě kostky cukru, či tři a půl.

Martin Pávek ze společnosti STOB zaměřené na hubnutí hodnotí i malé změny pozitivně. „Jakékoli snížení obsahu cukru ve výrobcích je určitě žádoucí a správné,“ říká s tím, že kdo sladkosti konzumuje, si tím polepší. Jak ale hned dodává, správné a nutné však jejich pojídání není a mělo by jít o něco výjimečného.

Půlku teď a další zítra

Martin Pávek se dívá pozitivně dokonce i na druhý zmíněný trend, a to zmenšování tyčinek a ostatních kalorických výrobků. To v posledních letech nabylo na významu, protože se tímto způsobem firmy snáze dopracují k lepším nutričním hodnotám na porci.

Zmenšení se nevyhnul zmíněný KitKat, čokolády Toblerone ani řada dalších pamlsků. Úpravy jsou nepatrné, takže si jich všimne jen velmi pozorný zákazník. Cena totiž většinou zůstane stejná.

„V souladu s doporučením Evropské komise o omezení množství přidaných cukrů v potravinách se společnost Mars v rámci snižování množství cukrů prioritně soustředí na zmenšování velikosti porcí u cukrovinkových produktů tak, aby každá obsahovala maximálně 250 kilokalorií,“ potvrzuje za výrobce tyčinek Mars či Snickers Irena Setikovská z agentury Ami Communications.

Tímto způsobem podle britského deníku Telegraph zhubly loni o osm gramů tyčinky Twix či Snickers. V Česku se nyní obě prodávají v základní padesátigramové verzi, takže oproti loňsku zákazník přišel o 16 procent tyčinky.

„Sladkosti bychom měli jíst především na chuť, nikoli na hlad, a mělo by nám k uspokojení stačit jen opravdu malé množství. Málokdo si dá polovinu tyčinky, ale sní ji rovnou celou, proto je určitě žádoucí, aby se velikost porce tímto způsobem zmenšovala,“ míní Pávek.

Společnosti, jako třeba Mars, kvůli tomu dokonce zavádějí uzavíratelná balení. Zákazník si tak část čokolády nebo tyčinky může nechat na později. K mání jsou rovněž menší balení.

Například tyčinka Mars se v Tesku dle jeho internetového obchodu prodává ve velikosti 47 gramů, v rodinném balení čtyř tyčinek po 45 gramech, v dvoupacku (což je jedna tyčinka rozdělená na dva kusy o váze 34,5 gramu) a v rodinném balení tyčinek Mars Minis po 18 gramech. Většinou ale platí, že čím menší balení, tím vyšší cena.

Dvacetiprocentní hranice

Ochota nadnárodních výrobců sladkostí snižovat množství cukru v jejich produktech vyplývá z dění ve Velké Británii. Na ostrovech bylo totiž loni schváleno zdanění cukrem slazených limonád, které jsou označovány za největšího původce zla, protože se výrazně podílejí na vzniku obezity a na onemocnění cukrovkou druhého typu, nemluvě o zubním kazu. Coly, fanty a další sladké nápoje budou novou daní zatíženy od dubna příštího roku.

Sladkosti typu tyčinek KitKat a Margot možná přijdou na řadu vzápětí. Prozatím tamní vládní organizace Public Health England zveřejnila letos v březnu doporučení, že mají firmy do roku 2020 snížit cukr ve výrobcích o pětinu.

Třeba pro čokolády dvacetiprocentní snížení cukru znamená, že by ho stogramová tabulka měla obsahovat 43,7 gramu. A to by v nabídce našich obchodů splnila jen málokterá. Klasická stogramová mléčná čokoláda Orion obsahuje 52,6 gramu cukru.