Počerady hledají ženicha. Hlásí se uhlobaron Tykač

Jedním z nejsledovanějších témat v energetice minulého roku bylo, zda ČEZ využije opce a prodá hnědouhelnou elektrárnu Počerady společnosti Czech Coal miliardáře Pavla Tykače. Nestalo se (více čtěte zde).

Podle informací MF DNES by ke změně majitele hnědouhelného zdroje přesto mohlo dojít, ale o rok později, než se obecně očekávalo. Obě firmy totiž jednání o prodeji Počerad před pár týdny odstartovaly.

„Jednání aktivně probíhají zhruba od přelomu roku, pokud se obě strany dohodnou, je možné, že se elektrárna prodá už letos,“ uvedl zdroj obeznámený s jednáním.

Jak ČEZ, tak Czech Coal rozhovory kolem Počerad bez bližších podrobností potvrdily. „Jednání o budoucnosti elektrárny v Počeradech je logickou součástí dlouhodobé smlouvy Vršanské uhelné a ČEZ z roku 2013. Vršanská uhelná má zájem, aby elektrárna Počerady dlouhodobě fungovala,“ uvedla mluvčí Czech Coalu Gabriela Sáričková Benešová. „ČEZ nic nenutí elektrárnu Počerady prodat. Jednání mohou, ale také nemusí vyústit v prodej elektrárny,“ prohlásil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Debaty se nevedou o prodeji paroplynové elektrárny, která se nachází v areálu Počerad a již si ČEZ plánuje ponechat. Oba zdroje mohou fungovat nezávisle na sobě i s rozdílnými vlastníky.

Iniciativa vychází od Tykače

Na pozadí tahanic o elektrárnu jsou čtyři roky staré smlouvy mezi oběma společnostmi. ČEZ a Czech Coal se tehdy dohodly na ukončení letitých sporů kvůli cenám uhlí, které do Počerad dodává Vršanská uhelná spadající do Tykačova impéria. Elektrárna má od té doby zajištěno palivo na dalších padesát let v hodnotě až 200 miliard korun (více čtěte zde).

Součástí kontraktu jsou však také dvě opce na prodej elektrárny. Pokud by se ceny elektřiny, uhlí či povolenek nevyvíjely pro ČEZ příznivě a Počerady se staly přítěží, mohla by firma vyzvat Czech Coal k jejich odkupu. První opce vypršela loni, aniž ji ČEZ využil. Druhá směřuje k roku 2024 s tím, že rozhodnutí musí padnout v roce 2019. Podle výroční zprávy by pak ČEZ za elektrárnu dostal smluvené dvě miliardy korun.

Jak však MF DNES potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů, probíhající jednání s dohodnutými opcemi nesouvisí, protože vycházejí z iniciativy Czech Coal. Skupina by v případě uzavření obchodu ovládla odběratele pro důl Vršany a stala se významným producentem elektřiny s vlastními zdroji uhlí.

Hlavně výhodně, tedy dráž

Pro polostátní firmu je zase výhodnější využít Tykačova zájmu a pokusit se prodat Počerady dráž, než jak bylo dohodnuto v roce 2013 v rámci opcí.

„ČEZ elektrárnu prodá jen za podmínek, které budou výhodnější než situace, kdy by si elektrárnu ponechal,“ zdůraznil Kříž. ČEZ už dříve naznačil, že se chce soustředit především na modernizované hnědouhelné elektrárny Prunéřov, Ledvice a Tušimice zásobované z vlastních Severočeských dolů.

Půlmiliardová investice na ekologizaci proběhla i v Počeradech, takže čtyři z tamních pěti bloků mohou fungovat i po roce 2020, kdy začne platit nová evropská směrnice o snížení emisí oxidů dusíku. Na rozdíl od trojice výše zmíněných elektráren se však Počeradům vyhnuly masivní investice do obnovy a navýšení výkonu.

Počerady by nebyly první uhelnou elektrárnou, které se ČEZ za podobných okolností zbavil. Už v roce 2013 prodal Tykačově skupině elektrárnu Chvaletice.

Loni na podzim se pak dohodl se Sokolovskou uhelnou na prodeji elektrárny Tisová. V obou případech předcházely transakci spory o cenách uhlí, které se dohodou podařilo ukončit.